醫病溝通零距離！　安南醫院病人安全週響應活動

▲台南市立安南醫院，響應病人安全週活動，從10月1日至7日舉辦系列主題活動，鼓勵病人、家屬、民眾及所有醫療人員一同參與響應。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院，響應病人安全週活動，從10月1日至7日舉辦響應宣誓活動以及糖尿病、癌症篩檢、安寧照護、戒菸、器捐等等相關衛教活動，現場填寫病人安全周響應卡即可獲得小禮物，鼓勵病人、家屬、民眾及所有醫療人員一同參與響應。

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安南醫院指出，台灣自2004年開始響應美國病人安全基金會（NPSF）病人安全週活動，迄今將邁入第16年，歷年曾推出不同的活動主題，如用藥紀錄卡、手部衛生、醫病夥伴關係、手術安全、預防跌倒…等，透過全國各區醫療網號召及醫療機構共同響應，於全國各地舉辦多元化的病人安全推廣活動，搭配各類文宣散佈及媒體宣傳，促使民眾關注病人安全議題。





而「民眾參與」是近年相當受到重視的病人安全議題之一，同時也是2019年病人安全周活動響應主題「醫病溝通」。為建立民眾正確的觀念，鼓勵民眾多與醫師、護理師、個管師、衛教師及藥師等專業人員，討論自己的身體健康問題，同時鼓勵醫護人員主動與病人討論最適當及最符合病人需求的治療選擇方案，讓病人與醫療人員搭起良好的溝通橋樑，建立病人安全的夥伴關係。

林聖哲副院長表示，安南醫院病人安全週自10月1日至7日，期間院方將舉辦一系列如下院內主題活動：包含、「糖尿病/心臟科/戒菸醫病共享決策」、「醫療暴力」、「安寧照護」等等講座；藉由病人安全週活動，鼓勵民眾共同參與響應，並期望民眾能夠化被動為主動，做自己身體的主人，積極參與跟自己有關的醫療過程，安南醫院亦針對不同的族群提供多元化的作法，例如：多媒體影片、身體器官模型講解以及圖像卡，達到即使非本國人，也能醫病溝通零距離！