9.29反極權遊行被捕者今提堂！　96人被控暴動罪「2名僅14歲」

▲香港929遊行，警方開催淚彈驅離人群。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例市民9/29發起「全球反極權大遊行」，部分示威者在港鐵港島站附近多處縱火，隨後被港警壓制，據悉，當天共有146人被拘捕。其中，涉案的97名被告今（2）早在西九龍法院提訊，96人被控暴動罪，當中包括2名14歲學生；而另外1人則是被控襲警罪。

據悉，在9/29遊行當天，示威者原定下午2時半從銅鑼灣SOGO開始，但由於遊行未獲警方同意，在開始之前約中午12時，已有大批武警現身，用大聲公要求市民離開並強調，不排除會以武力驅趕。不過，大批黑衣抗爭者散至灣仔、金鐘一帶，並沿軒尼詩道放火、丟磚、破壞港鐵站設施，引發激勵衝突。

▲9/29全球反極權大遊行衝突現場。（圖／記者黃彥傑攝）

隨後，警方動用催淚彈、辣椒水拘捕逾百人。綜合港媒報導，港警在9月28、29日共拘捕157人，其中29日就拘捕了146人，為6月至今當日拘捕最多人的一次。據悉，在這些被捕人士中，年齡介於12至53歲，其中有67人為學生，共佔43%。

對於9/29一案，今日在西九龍法院提訊，其中96人被控暴動罪，當中有48名被告都是學生，有2名僅14歲，此外，被告還包括醫生、護士、教師、社工及工程師等。另外，還有1名許姓女社工則被控襲警罪。據悉，數名被告今早由旅遊巴接載至西九龍法院，現場有大批防暴警持盾牌戴上頭盔戒備，氣氛緊張。

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