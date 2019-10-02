和2未成年少女「壞壞」！　他前案獲緩刑後案閃不掉

▲「阿升」同時與未成年少女「小春」、「小秋」交往並先後發生關係。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者白珈陽／台中報導

青年「阿升」在2016年間，同時與15歲「小春」、14歲「小秋」等2未成年少女交往，與「小春」嘿咻，遭彰化地院判處有期徒刑4月，緩刑2年；與「小秋」嘿咻，因「阿升」與被害人家屬達成和解，且考量他犯案時年紀尚輕，台中高分院將他依妨害性自主罪判刑6月，得易服社會勞動，可上訴。

判決書指出，「阿升」於2016年11月間透過友人結識「小秋」，並進而交往，但他明知小秋未成年，性自主能力及判斷能力均尚未成熟，仍於2017年8月間，在自己位於彰化縣的住處房間內，在未違反小秋的意願下與她發生性關係。小秋後向媽媽坦承已與阿升發生關係，小秋媽媽即提起告訴。

「阿升」一開始雖承認與「小秋」交往，但否認與她有發生關係，而在法院準備審理程序時，「阿升」突然改口坦承犯案。二審查出，阿升以通訊軟體多次傳出「真的雖小懷孕了也不是沒辦法養」、「都開始打算未來了」、「這樣講還是有安全措施」、「欸欸欸等等，我會說第一次發生是16過後16歲以後是幾號」、「那我說16以後沒啥辦法吧」等訊息內容，且小秋能以手繪繪出阿升房間的配置圖，足認犯案明確。

合議庭審酌，「阿升」於本案案發同年1月間，也曾與未成年少女「小春」進行性交，經彰化地院判刑4月，緩刑2年。犯後又僅為滿足性慾，利用少女涉世未深、對性行為尚未有健全認知，再與「小秋」發生性關係，影響少女身心健全成長。

而「阿升」犯後於警、偵訊至一審審理期間均仍未能自我檢討，且於「小秋」與其母親屢屢提出明確簡訊對話時，仍否認犯行，直至台中高分院審理期間，才坦承自身錯誤，並與「小秋」的家人達成和解，考量他犯罪時年紀尚輕，並依他學識及生活狀況，認宜予他得易服社會勞動的機會。

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