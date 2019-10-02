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連千毅囚看守所第9天！鼓山倉庫成排貨車全搬空...結束營業

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▲連千毅倉庫結束營業 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅直播倉庫貼出「結束營業」告示 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

9月高雄直播主之亂撼動高雄治安，其中網紅直播主連千毅上月23日收押禁見後第9天，位於高雄左營的企業總部日前公告結束營業，昨（1日）位於鼓山區的直播倉庫門口也用紅紙寫上「結束營業」四個大字，警方也發現，業者也請貨運公司派遣多部貨車前來將未遭查扣的貨品封箱打包運走。

紛擾多時的網路直播主之爭，除了連千毅於日前相繼落網外，鼓山分局表示早就鎖定連姓直播主的倉庫，藉由第三方警政介入執法，加上聲請搜索票由檢察官帶隊查扣相關物證做進一步檢驗，致使倉庫承租人陸續請人將未查扣的貨品清空，昨(1)日還發現，該直播倉庫已經貼上「結束營業」字樣，宣告落幕。

▲連千毅倉庫結束營業 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅直播倉庫 。（圖／地方中心翻攝）

鼓山分局在連千毅落網前一天(9月20日)與市警局、高雄市政府相關局處針對其直播倉庫執行跨局處的聯合稽查，在檢察官坐鎮指揮下扣押相關可疑物品及電腦主機，做進一步釐清。後續左營分局也對連千毅所開設的「蘭庭國際公司總部」以第三方警政執行稽查、斷其金源，讓業者自行拆下招牌結束營業。

▲連千毅倉庫結束營業 。（圖／地方中心翻攝）

▲貨運公司將未遭查扣的貨品打包運走 。（圖／地方中心翻攝）

另外，位在鼓山區鼓山二路的直播倉庫，日前即陸續請貨運公司派遣多部貨車前來將未遭查扣的貨品封箱打包運走，昨日又發現業者在倉庫門口和側門悄悄貼上「結束營業」字條，等同宣告整個事件已經落幕。

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