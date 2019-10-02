郭董合照跳過綠營背景　柯文哲：大家方便就好

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲合作出現最新進展，預計2日晚間將郭董與民眾黨第一波立委提名人合拍宣傳照。外傳郭董特地篩選掉了民眾黨內有民進黨背景者，柯文哲表示，一定有郭董喜歡跟比較不喜歡的，站台力道不一樣，大家方便就好順其自然，「他（郭董）說我不喜歡那個你要強迫人家，何必呢？」

據了解，郭陣營篩選後，民眾黨第一波立委提名人裡，民進黨背景出身的張幸松、朱哲成將無緣與「最強外掛」同框。對於郭董玫有全面站台，柯文哲態度自然，「這很間單，比方說郭董如果找了5個人去選，我也不見得5個人全部都支持，就算支持，支持力道也不一定完全一樣」。

柯文哲說，同樣的郭董要來站台，有他喜歡的、有比較不喜歡的，站台力道不一樣，「我每次都說，世界上的事情就是大家方便就好，順其自然，我們的黨8個每個都要站一次都要定裝照，他說我不喜歡那個你要強迫人家，何必呢？」

媒體追問，沒有收到合照通知的幾乎都是民進黨底的？柯文哲說，那也有可能啊，郭董本來就是藍營出身的，「他無黨籍、國民黨一定比較喜歡，如果是那種，也許他也有他的政治立場，也有他喜歡不喜歡，我倒覺得這事情蠻自然的，方便就好」。



▲柯文哲媒體聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

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