白色BMW拒警攔查　警匪追逐2公里還衝撞警車逃逸

▲BMW小客車衝撞警用機車卡在人行道上，駕駛趁隙逃逸。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

吳姓警員1日騎機車巡邏發現一輛白色BMW行跡詭異，被通報是失蹤協尋人口，上前攔查，對方竟加速逃逸近2公里，陷入塞車車陣。吳員上前擋車，該車竟衝撞警車衝上人行道，駕駛直接下車逃逸。警方表示，已鎖定特定嫌犯，將全力緝捕到案。

第一警分局大城分駐所吳姓警員1日晚間快7點巡邏時，行經中華路民權路口發現白色BMW小客車行跡詭異，經查發現該車車主為失蹤協尋人口，立刻上前要求駕駛停車受檢，豈知車上駕駛竟立刻加速離開。

吳員立刻驅車尾隨，一路跟了快2公里，到博館東街與台灣大道二段路口，該車遭遇塞車車潮，受困在車陣裡。吳員上前將機車橫在該車前方當成路障，下車要求駕駛下車並出示證件，該車駕駛竟直接衝撞警用機車，將它拖行到人行道才停止。開車男子隨即棄車快速逃跑，吳員也立即呼叫線上警網支援，可惜未找到人。

▲▼小客車衝撞警用機車，駕駛棄車逃逸。（圖／民眾提供）

第一分局表示，事發後已調閱相關監視器，並鎖定特定對象，將盡速逮捕該名男子，以釐清案情，並依法嚴辦。另外，警方也重申，絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心生活環境。

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