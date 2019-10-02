恐怖巧合！22歲女子被野牛撞飛450cm高空...男友3個月前也在同地遭殃

▲情侶倆在同地被野牛撞飛。（圖／翻攝自twitter／@GarnaMejiaKSL）



實習記者賴韻如／綜合報導

美國猶他州30歲布爾吉斯（Kyler Bourgeous）日前邀約22歲女友戴維斯（Kayleigh Davis）到羚羊島州立公園看日落，未料卻突然遭一頭野牛猛烈衝撞，戴維斯瞬間飛向空中。最恐怖的是，布爾吉斯3個月前也曾在同一個地方遭野牛撞飛，讓兩人感到不可思議。

據《每日郵報》報導，兩人抵達當地後沒過多久，突然有一頭野牛猛烈衝向戴維斯。有目擊者表示，這頭野牛先是用頭部將戴維斯頂離地面，接著再撞擊她的腿。戴維斯隨後被緊急空運送往猶他州奧格登醫院，最後診斷出腳踝韌帶斷裂，小腿也被割傷。

戴維斯於事後表示，「當時我一回頭，就看到野牛離我越來越近，我不停尖叫，最後當我再次睜開眼，我已經被撞飛到15英尺（4.5公尺）的高空中。」然而，最恐怖的是，戴維斯的男友布爾吉斯在今年6月，也曾在同地遭野牛撞飛，導致肋骨斷裂和氣胸。

▲羚羊島州立公園僅發生過5起野牛襲擊事件。（圖／達志影像／美聯社）



布爾吉斯在受訪時表示，「當時我以為我的處境只是一場意外，直到現在我才知道，這些野牛比我想像的還要更有攻擊性。」

目前尚未釐清是什麼原因導致野牛突然襲擊戴維斯，但戴維斯仍相信「這座公園一定有一些特別之處」。她表示，這一次的襲擊就像一場噩夢，希望自己能趕快康復，趕緊重返戶外活動。

據悉，羚羊島州立公園內發生野牛襲擊的情況非常少見，在過去的十年中，該公園共接待了400萬遊客，僅發生過5起野牛襲擊事件。

His date, Kayleigh Davis, said she wasn't trying to get a selfie or antagonizing the animal in any way. Instead, she was trying to get out of the way of some bikers.



https://t.co/ki79xQTmMT — WYMT (@WYMT) 2019年10月1日

►我沒有遲到，是時間遲到了！

