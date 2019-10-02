理化課最怕...元素週期表整排都他發現的！化學家拉姆齊167歲冥誕

▲今日Google首頁慶祝化學家拉姆齊的冥誕。（圖／Google）

記者錢玉紘／綜合報導

國高中化學課的「週期元素表」是許多人的惡夢，但也是科學史上的重要資產，而元素週期表最右邊的「惰性氣體」氦 (He,Helium)、氖 (Ne,Neon)、氬（Ar,Argon)、氪（Kr,Krypton）、氙（Xe,Xenon）、氡（Rn,Radon）全是同一位科學家發現的，他是英國化學家 － 威廉·拉姆齊爵士（Sir William Ramsay），今日也是他167歲生日。

今天的Google首頁Doodle就是大家熟悉的元素週期表樣式，慶祝拉姆齊的167歲生日，拉姆齊於1852 年出生在英國蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow），從小就是天才型的孩子，14歲的時候進入格拉斯哥學院大學就讀，是當時全校最年輕的學生，後來受到兩位化學家的指導，他也喜歡自行在家做化學實驗。



1887年時，拉姆齊擔任倫敦大學學院（University College London）化學系主任，大約在這個時期，他發表了幾篇關於氮氧化物的論文，為後面的研究打下了基礎。1894年4月19日他參加了一個講座，主辦者為物理學家瑞利男爵（John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh），他們決定一起共同探討有關氮氣不同密度現象，每天保持密切聯絡。

同年8月，拉姆齊和瑞利宣布發現了「氬」元素，1895年，他又從釔鈾礦中分離出「氦」，證明這種元素也存在於地球，幾年後，他相繼發現了氖、氪和氙等。1903年，他與英國化學家索迪（Frederick Soddy）合作，在鐳放射中探測到氦。1910年，他另一名科學家格雷（Robert Whytlaw-Gray）一起分離出氡，並測定其密度為已知氣體中最高。

由於拉姆齊「發現空氣中的惰性氣體元素，並確定它們在元素周期表中的位置」，為了表彰他對化學界的貢獻，他在1904年獲授諾貝爾化學獎，之後一直居住在（High Wycombe），1916年7月23日因鼻癌去世。海威科姆有一所紀念他的「威廉·拉姆齊爵士中學」（Sir William Ramsay School）。