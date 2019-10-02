惡意App先騙下載　免費試用3天過後開始扣款...刪除也沒用

▲現在網路的發達雖帶來了許多便利，但也產生很多資安問題。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

現在網路的發達雖帶來了許多便利，但也產生很多資安問題。英國資訊安全公司「Sophos」查到許多安卓（Android）系統上的App美其名為免費下載，但過了試用期後，也沒發出通知就直接扣款，讓許多用戶蒙受損失。

據Sophos的報告指出，Android的用戶可以免費安裝這些軟體，並在3天試用期內免費使用。不過在安裝時會先要用戶填寫付款資訊，試用期過後若沒有主動取消訂閱服務，就會開始扣款，而且扣款金額不尋常的高。

而且最麻煩的是，即使用戶將App刪除也無法停止扣款程序，要到設定的地方，按下取消訂閱才能免於扣款。但是如果在取消訂閱前，就已刪除該App，那麼即使到設定處也找不到取消訂閱的選項。

此外，Sophos表示，這些App的開發人員希望用戶忽略或忘記有3天的免費試用期一事，也期望使用者認為只要刪除該App就能取消訂閱。也就是這些App公司將收益建立在用戶的疏忽或資訊不對稱上。

Sophos羅列出15個惡意App，並已跟Google反應，Google雖已下架其中14款軟體，但是後續又發現許多同樣的惡意軟體，而且，這些App不會償還詐欺的金額。

需要注意的是，這些App遵循Google軟體內購買的規定，因此嚴格來說並無違法，所以用戶在購買任何App前一定要先參閱評論部份，看看其他使用者意見。

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