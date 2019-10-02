　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

惡意App先騙下載　免費試用3天過後開始扣款...刪除也沒用

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲現在網路的發達雖帶來了許多便利，但也產生很多資安問題。（圖／路透）

▲現在網路的發達雖帶來了許多便利，但也產生很多資安問題。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

現在網路的發達雖帶來了許多便利，但也產生很多資安問題。英國資訊安全公司「Sophos」查到許多安卓（Android）系統上的App美其名為免費下載，但過了試用期後，也沒發出通知就直接扣款，讓許多用戶蒙受損失。

據Sophos的報告指出，Android的用戶可以免費安裝這些軟體，並在3天試用期內免費使用。不過在安裝時會先要用戶填寫付款資訊，試用期過後若沒有主動取消訂閱服務，就會開始扣款，而且扣款金額不尋常的高。

而且最麻煩的是，即使用戶將App刪除也無法停止扣款程序，要到設定的地方，按下取消訂閱才能免於扣款。但是如果在取消訂閱前，就已刪除該App，那麼即使到設定處也找不到取消訂閱的選項。

此外，Sophos表示，這些App的開發人員希望用戶忽略或忘記有3天的免費試用期一事，也期望使用者認為只要刪除該App就能取消訂閱。也就是這些App公司將收益建立在用戶的疏忽或資訊不對稱上。

Sophos羅列出15個惡意App，並已跟Google反應，Google雖已下架其中14款軟體，但是後續又發現許多同樣的惡意軟體，而且，這些App不會償還詐欺的金額。

需要注意的是，這些App遵循Google軟體內購買的規定，因此嚴格來說並無違法，所以用戶在購買任何App前一定要先參閱評論部份，看看其他使用者意見。

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！

ET快訊
漁工是家人！船主淚喊「只會開會」怒催林佳龍：船體破壞沒關係
快訊／南方澳斷橋「尋獲第5具遺體」　已知5死1失蹤
爆是連千毅最疼小三！子瑜親口曝真相　子涵被起底身分曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

宏碁ConceptD創新筆電　榮獲2019年度Good Design設計大獎

惡意App先騙下載　免費試用3天過後開始扣款...刪除也沒用

蘋果10月可望再推新品　Apple Tags、16吋MacBook Pro讓人超期待！

蘋果CEO庫克：一直努力壓低iPhone價格　推Apple TV非跟Netflix拚輸贏

華碩推出全球首款智慧充電燈效行動電源　重量185公克可同時為2裝置充電

Office 365導入對話機器人　碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理

NOVA情報誌／「電競周邊」喧賓奪主發大絕！

Sony Xperia 5 10/3到貨　攜手電信三雄送Xperia Ear Duo

亞馬遜無人商店Amazon Go再拓點！擬進駐機場和影城

3鏡頭Nokia 7.2登台　3蔡司散景模式人像風格超豐富

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

宏碁ConceptD創新筆電　榮獲2019年度Good Design設計大獎

惡意App先騙下載　免費試用3天過後開始扣款...刪除也沒用

蘋果10月可望再推新品　Apple Tags、16吋MacBook Pro讓人超期待！

蘋果CEO庫克：一直努力壓低iPhone價格　推Apple TV非跟Netflix拚輸贏

華碩推出全球首款智慧充電燈效行動電源　重量185公克可同時為2裝置充電

Office 365導入對話機器人　碩網資訊攜手微軟發表AI企業助理

NOVA情報誌／「電競周邊」喧賓奪主發大絕！

Sony Xperia 5 10/3到貨　攜手電信三雄送Xperia Ear Duo

亞馬遜無人商店Amazon Go再拓點！擬進駐機場和影城

3鏡頭Nokia 7.2登台　3蔡司散景模式人像風格超豐富

專訪／徐漢強《返校》真實監獄磨戲　曾敬驊訣別傅孟柏爆淚「一次OK」

華聞快遞／海南「國際旅遊消費年活動」正式展開：確保遊客還想再來！

嚴立婷穿「神級戰服」喝喜酒！　激短窄裙「狂露鉛筆腿」…生2胎無P身材超狂

高雄分署法拍！執行官「直播叫賣」狂撈1752萬…民眾直呼：賺到了

獨／探訪廢棄眷村電視機開機　電源線早斷掉！直播主秒撤：阿公你慢看...

ABL／黃金陣容尚未到位　夢想家得加速整合

【廣編】年終最強檔！　得恩堂眼鏡「鏡架折2千再抽好禮」

星宇航空全制服亮相！金、銀洋裝再搭復古斗篷大衣　主打宇宙星際感

北京女網／謝淑薇連兩站一場遭淘汰　歐絲塔潘寇成一姐殺手

台南失智老婦徒步迷途10公里至菁寮老街　白河警協助平安返家

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

3C家電熱門新聞

蘋果再更新釋出iOS 13.1..

iPhone新機2年一換？　專..

外媒爆：2020年iPhone..

華碩推出全球首款智慧充電燈效行..

更新iOS 13.1留意！私換..

3鏡頭Nokia 7.2登台

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

蘋果10月可望再推新品　App..

蘋果庫克：努力壓低iPhone..

雙十祭優惠！LINE MOBI..

爆料達人：明年iPhone會剪..

Sony Xperia 5 1..

iOS 13.1體驗大公開！　..

iPhone 11 Pro M..

更多熱門

相關新聞

新一季10大爆紅股號出爐！　5G、AirPods、面板最吸睛

中美貿易戰的持續對峙局勢及美國總統川普關稅新政策，令2019年第三季全球股市震盪起伏，Yahoo奇摩股市App剖析最受網友關注的台灣股市標的，第三季以5G概念股、AirPods供應鏈成為股民最有興趣的關鍵字。

丁海寅粉絲見面會贈票

ETtoday全民搶寶上線　壓注拿獎

PENTAGON演唱會贈票

Twitter推出訊息濫用過濾器

關鍵字：

AndroidAppGoogle

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

福原愛大姑遭爆私下行徑！日網幻滅：根本怪獸

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面