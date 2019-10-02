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鮭魚返鄉！海外資金匯回專法上路　申請案件18案共計30多億元

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▲保險，儲蓄，投資，保單，理財。（圖／pixabay）

▲財政部統計，現在申請海外資金匯回共計18案，共計30多億元。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

隨著中美貿易戰延續、全世界反避稅的趨勢，使得台商有回台投資、鮭魚返鄉的需求。《境外資金匯回管理運用及課稅條例》俗稱海外資金匯回專法，從8月15日上路以來已經實施一個半月，財政部長蘇建榮表示，至目前為止申請案件達18案、共計申請30多億元。

根據規範，海外資金匯回專法實施的時間有2年，第一年的優惠稅率為8%、第二年為10%，如果實質投資，稅率可以減半為4%、5%。而匯回的資金必須在專戶當中5年，至第6年開始才能分年提取1/3。

請繼續往下閱讀...

根據財政部估計，專法上路之後，低推估匯回資金每年大約1333億元、中推估為4272億元、高推估則高達8907億元資金匯回，也就是說，實施兩年最多可引發1.7兆元的資金回台。

蘇建榮今（2）日赴立法院財委會進行業務報告，國民黨立委曾銘宗問及海外資金匯回專法的成效，以及是否能夠達到財政部的預估。蘇建榮表示，目前申請資金匯回的案例有18案，共計有30多億元；通過審核的案子有11案，匯回的資金將有18億元。

但是目前匯回的資金占最低推估1333億元（每年匯回資金）僅只有2%多，曾銘宗問及，是否會可以達到財政部的推估，還是要調整預估值？蘇建榮表示，因為上路大約1個多月，所以有些廠商還在觀察，但是財政部已經舉辦多場說明會、與會計師合作的論壇等，財政部會努力說明，目前還沒有下修的問題。

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