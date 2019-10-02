南方澳斷橋人為因素？　韓國瑜陣營籲真相別再被掩蓋

▲南方澳跨海大橋崩塌，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

記者徐政璿／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日發生崩塌意外，壓中橋下的3艘漁船，有多位工程土木專家研判，原因可能是長期受到海風侵蝕導致「鋼索鏽蝕」斷裂造成。國民黨總統參選人韓國瑜國政顧顧問團交通小組2日提出3點聲明，希望中央政府能從民眾期待的立場，讓民眾看到不被掩蓋的真相。



韓國瑜國政顧問團交通小組針對南方澳跨港大橋斷橋事件意外發出聲明，第一、交通部已成立責任事故調查小組，檢調單位也立案調查，希望中央政府能從民眾期待的立場，讓民眾看到不被掩蓋的真相，而且能夠儘早公布。該懲處即懲處，該究責即究責。



第二、希望各中央機關及地方政府能各自儘速盤點現有橋樑，依橋樑老舊及受損程度，排定檢測期程，之後儘速補強，如有危險橋樑，即應著手拆除，並找出替代道路。該動用預備金就動用。



第三、如果各機關有未列入管控橋樑，像台鐵、港務公司雖然都是由自己做維管，但仍應由上級機關列入管考，分別查核，才不會導致沒有監管機制，而重演類似這次的傷亡事件。



韓國瑜顧問團強調，政府一個公共工程的壽年約50年上下，機關承辦同仁會因經常性更替，而有所忽略，「韓國瑜總統參選人當選後，會嚴格要求行政院公共工程委員會除肩負政府採購、新建公共工程進度及品質管控外，還必須考慮就各級政府公共工程（包括橋樑）維修養護，結合全國各地公會或協會，作定期或不定期抽查、評比、要求提出改善，以維護公共安全最大利益。」

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