汐止勇警追攔拒檢機車殉職！肇逃毒蟲2罪起訴　最重可判無期徒刑

記者陳韻如／基隆報導

汐止勇警薛定岳因追逐拒檢的毒蟲，8月28日自撞分隔島不幸殉職身亡，而肇事逃逸的王姓毒蟲2日被依妨害公眾往來安全致人於死罪，以及刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌起訴，最重可判無期徒刑。

▲汐止警薛定岳追緝拒檢騎士殉職。（圖／翻攝爆廢公社、資料照）

基隆警方調查，薛定岳8月28日在汐止巡邏，發現王姓毒蟲騎車不穩、紅燈右轉，上前攔查，王拒檢加速逃逸，一路跑6公里到基隆七堵區，在民德二路、福山街口擦撞薛的警用機車，導致他連人帶車倒地滑行，撞上分隔島，送醫後因顱內出血不治。王嫌落網時酒測值為0，有妨害公務、詐欺多項前科，駕照才剛被吊銷，自稱無照才會逃逸，訊後被依肇逃、過失致死、公共危險、毒品等罪嫌送辦。

▲薛定岳撞上分隔島後頭部重創，血流滿地送醫不治 。（圖／記者郭世賢翻攝）

經過1個多月的偵辦，結果終於出爐，檢方2日將王男依妨害公眾往來安全致人於死罪，以及刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌起訴，最重將可判無期徒刑。

▲王姓毒蟲2日被依法起訴，最重將可判無期徒刑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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