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黨產會考察帛琉真觀光？參訪景點、心得僅半頁…許毓仁酸「有去浮潛嗎」

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▲▼立法院內政委員會審查黨產會預算,黨產會主委林峯正。（圖／記者李毓康攝）

▲黨產會主委林峯正。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委許毓仁2日在立法院質詢不當黨產委員會主委林峯正時，質疑黨產會去年考察帛琉4天，幾乎都是觀光行程、心得報告竟只有半頁，質疑黨產會根本是拿公帑「假考察真觀光」，林峯正則解釋是為了前往了解國民黨拋售中投轉投資的帛琉大飯店，兩人一度激烈對罵。

黨產會兩位聘用研究員去年8月22日至25日到帛琉考察，行程包括拜會我駐帛琉大使館、帛琉觀光局長、觀光協會、聽取帛琉大飯店業務簡報、了解該國重要觀光景點、勘查帛琉當地其他飯店等。

許毓仁質詢時拿出上網公開的考察報告，痛罵4天幾乎都是觀光行程，心得與建議卻只寫了半頁，「黨產會平均每人年薪122萬，竟然混水摸魚寫出這種報告」，質疑帛琉跟黨產會有什麼業務關係，根本是拿人民納稅錢「假考察真觀光」，「我都還沒問你有沒有去帛琉浮潛。」

林峯正解釋，當時國民黨打算拋售中投公司轉投資的帛琉大飯店，基於把關，他們當然要了解帛琉當地的旅遊究竟發生什麼問題，為何中投要在這個節骨眼出售資產，因為觀光飯店牽涉觀光產業……許毓仁聽不下去說道，「拜會帛琉大使館、觀光局長，這些跟黨產會有什麼關係？你在亂扯什麼？」

林峯正強調，中投公司要把名下不動產出售，黨產會基於為國產把關的立場，必須去當地了解，許毓仁回嗆「然後順便到當地觀光？」林峯正不甘示弱回，「沒有那個事情不要污衊別人，你有證據你提出來」，兩人一度激烈對嗆。

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