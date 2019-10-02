友邦聖露西亞「支持台灣出席ICAO大會」　中國代表秒阻攔：應遵守一中原則

▲聖露西亞代表力挺台灣參與國際民航組織（ICAO）大會，卻遭到中國代表發言阻止。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

友邦聖露西亞（Saint Lucia）代表今日於國際民航組織（ICAO）大會呼籲官方接納台灣成為觀察員，並邀請我方出席大會。不過中國代表團聽聞後立刻提出程序問題要求發言，認為世上只有一個中國，聯合國與ICAO皆承認中國的「一中原則」，因此台灣不具法律基礎參與ICAO。

聖露西亞代表團團長、第二農業部長史坦尼斯拉斯（Herodotus Stanislas）支持台灣出席ICAO大會，聲稱國際民航組織的成立目的就是為全球的飛安與保安建構無縫天空網路，所有在全球民航領域擁有重要地位、且為眾多國際航空公司與旅客服務的實體，都應當被允許參與。

不過中國代表團隨後提出程序問題要求發言，直指「世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。中方代表也提出聯合國大會2758號決議案和ICAO決議，認定聯合國與ICAO皆承認中國的「一中原則」，ICAO的規章並沒有非主權國家成為觀察員的規範，所以台灣不具法律基礎參與大會。

▼國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，美聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席Steve Chabot（R-OH）等共41位眾議員，先前聯名致函美國務卿及運輸部長，希望支持我國參與「國際民航組織（ICAO）第40屆大會事」。我外交部發言人歐江安上（9）月底表示，外交部對此表示誠摯歡迎與感謝。

歐江安表示，該聯名函內容關切ICAO因政治因素排除台灣參與，將有礙國際飛航規範的執行，並危害旅客安全。聯名函也指出，我國桃園國際機場在2018年的國際客、貨運量分佔全球第11名及第5名最繁忙機場，台灣參與ICAO的相關討論十分重要。