富少駕小牛「炸隧道」害2死3傷　律師：他願到小學當交通導護彌補

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

「心靈海」集團富少游瀚甯涉嫌在台北市自強隧道飆車失控肇事，造成女友及正在隧道內施工的張姓工人2死另有3人受傷，游男事後積極尋求和解，外傳總和解金達5000萬元天價紀錄，工人的家屬也寫信表示願意寬恕，士林地院2日開庭幾乎不發一語，全程幾乎由委任律師發言。

檢方起訴指控，游男在2018年7月6日晚上，開著租來的藍寶堅尼LP560-4(小牛)，和陶姓等健身房認識的友人相約競速，開在前面的游男一進自強隧道，開始急加速，最高時速達170公里，因閃避不及，失控撞上正在施工的工程車，導致游車上的劉姓女友、張姓工人當場死亡，另3人受到骨折等輕重傷。

▲游姓富少開藍寶堅尼超跑炸隧道釀2死3傷，律師表示，游願到小學當交通導護彌補。（圖／記者邱中岳攝）

事發後外傳游男與2位死者家屬、2位傷者、租車公司和工程公司達成和解，總賠償金額超過5千萬元，不但獲得女友母親原諒，張姓工人的兄弟們也寫信表示「願以同理心寬恕」，希望法官給游男悔改的機會。

不過檢方仍以男子謝亞軒因在台北市南京東路飆車釀3死，被判13年一案為例，請求法院也依妨害公眾往來安全致死罪重判游男，且強調自強隧道是任何人得以通行之路段，並非私人的遊樂場。

委任律師在開庭時表示，當事人對於案發後感到相當懊悔，且在事後與死者以及傷者做出和解，顯見想彌補所犯下的錯誤，在當時並未有證據顯見競速的問題，所以希望能判處緩刑，並且指出游男願意到小學當交通導護，彌補犯下之錯誤。

▲游姓富少日前開藍寶堅尼超跑炸隧道釀2死3傷悲劇，2日開庭表示盡全力彌補傷害過的人。（圖／資料照）

游男全程對於提問「如何確定前方路口淨空」？才說明「當初在進隧道前都慢慢開，直到進入隧道確定沒車後才加速」。

最後也表示，因為自己的愚蠢、魯莽而道歉，當時不知道這樣會傷害到別人，到醫院後才知道當時所發生情形，事後也嘗試彌補自己曾經傷害過的人，希望法官能再給自己一次機會，全案將於23日上午11時宣判。

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