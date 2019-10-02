新一季10大爆紅股號出爐！　5G、AirPods、面板三大關鍵字最吸睛

▲ 2019年第三季「十大爆紅股號」由京元電子（2449）奪冠。（圖／YAHOO提供）

記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易戰的持續對峙局勢及美國總統川普關稅新政策，令2019年第三季全球股市震盪起伏，Yahoo奇摩股市App剖析最受網友關注的台灣股市標的，第三季以5G概念股、AirPods供應鏈成為股民最有興趣的關鍵字。

根據台股瀏覽量的成長幅度，第三季「十大爆紅股號」及「五大爆紅ETF」榜單，從電子股包辦爆紅個股前十名來看，5G概念股已成為投資新顯學，而因應「AirPods」熱銷帶動周邊供應鏈也成為股民關注焦點；第三季ETF榜單中，人氣常勝軍元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）再度稱雄，可見穩定的配息收益深受股民喜愛。

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根據Yahoo奇摩股市App搜尋統計，第三季以「5G、AirPods、面板」三大關鍵字最吸睛，在個股方面，相較第二季台灣高鐵（2633）、台泥（2633）、玉山金（2884）等配息穩健的傳產股入榜，第三季由電子股囊括所有席次。

年底正值各大科技品牌的出貨旺季，加上2020年定調為全球「5G元年」，各國亦陸續公布通訊規格的開通進度，帶動股民高度關注成功打進5G供應鏈、及有機會參與5G建設的業者，也讓全球十大晶圓和積體電路封測廠之一的京元電子（2449），拿下第三季「十大爆紅股號」第一名。京元電過去一年的股價從最低的16.9元漲到38.2元，漲幅超過一倍；以現有包括AI、5G及自駕車感測元件等產業的客戶持續下單來看，法人顯然看好其未來獲利。

排行爆紅個股第二名的PCB（印刷電路板）廠商燿華（2367），受益於蘋果所推出的「AirPods」掀起全球銷售熱潮，加上2020年蘋果也預計再推新一代藍牙耳機，帶動主力產品為軟硬結合板及車用板的燿華備受投資人關注。

▲ AirPods成為選股熱門關鍵字，圖為AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

「面板雙虎」友達（2409）、群創（3481）此次雙雙入榜，分別排行第六與第九名；雖友達、群創股價表現欠佳，卻也吸引股民關注，成為「十大爆紅股號」一員，顯示不少股民想從友達、群創的跌勢中把握機會賺一筆。排行第七的光碟片大廠中環（2323），歷經產業多年調整，中環的業績曾在谷底盤旋一段時間；今年中環減資以彌補虧損，使淨值回升至每股16元，加上光碟片產品的獲利逐漸好轉，股民瀏覽中環的熱度，亦反映了對其後續發展的期待。

2019年第三季十大爆紅股號

1. 京元電子（2449）

2. 燿華（2367）

3. 聯詠（3034）

4. 台表科（6278）

5. 華邦電（2344）

6. 友達（2409）

7. 中環（2323）

8. 瀚宇博（5469）

9. 群創（3481）

10. 泰碩（3338）

而在「五大爆紅ETF」方面，由元大台灣50、元大高股息再登冠亞軍，元石油受惠於中東局勢擠進前五大。尤其是元大高股息ETF，投資人考量到目前台股位置已高，相較於賺難以預期的價差，普遍期待穩定的配息收益，帶動本季人氣持續居高不下。

地緣政治爭端衍生的沙烏地油田攻擊事件攸關台灣油價，元大石油（00672L）和元大滬深300正2（00637L）亦分佔4、5名，從此現象可看出投資人對國際新聞時事的關心度高。此外，A股儘管受到中美貿易戰考驗，走勢卻沒有隨之消沉，反而慢慢盤堅並吸引投機買盤。

2019年第三季五大爆紅ETF

1. 元大高股息（0056）

2. 元大台灣50（0050）

3. 富邦VIX（00677U）

4. 元大S&P原油正2（00672L）

5. 元大滬深300正2（00637L）