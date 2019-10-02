海巡高雄外海查緝未稅洋菸　私梟嚇到206箱全海拋

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官指揮海巡署、台南市警局、市府財稅局，於9月29日清晨聯手在高雄外海查緝走私，私梟聞風丟包竄逃，查緝人員在海域發現遭丟包未稅菸品206箱，市價約新臺幣560萬元。

▲台南檢警巡稅等單位，合力執行海上走私查緝行動，私梟聞風逃，僅留海上大量禮丟包的未稅菸品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署偵防分署北門查緝隊接獲線報，南部地區走私集團將走私大量未稅菸品入境情資，北門查緝隊報請台南地檢署指揮，在海巡署第六(台南)及第八(屏東)巡防區勤務統合下，由偵防分署北門、臺南、雲林查緝隊、艦隊分署第四（台南）、第十四（恆春）海巡隊及台南市警局第一分局、台南市政府財政稅務局菸酒管理科等單位組成專案小組偵辦。

經專案小組人員歷經數月的追查及蒐證，不法走私集團從菲律賓載運大量未稅菸品，欲前往特定地點再由台灣不知名漁船接駁走私入境，專案人員見時機成熟即搭乘第四（台南）海巡隊巡防艦，於9月29日上午6時許，在高雄外海35海里海域巡緝執行查緝。

不料私梟竟聞風而逃，將走私菸丟包拋海，查緝人員在海上起獲Coesair 紅1箱、Coesair 白98箱及Coesair藍107箱，共計206箱未稅菸品，未稅菸品部分責由台南市政府財政務局菸酒管理科清點後扣押及辦理銷燬事宜，計在該海域海面上發現遭丟包未稅菸品206箱，市價約新台幣560萬元。專案小組將持續追查、打擊幕後走私集團中。

海巡署偵防分署北門查緝隊在此呼籲，走私菸品影響國內市場經濟及國人健康甚鉅，將持續結合檢、警、調、海關及地方政府等單位，全力執行私菸及私酒查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定，民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安進一份心力。