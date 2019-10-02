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影／十一當天香港學生中彈　卜睿哲：示威者應見好就收

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記者馬叔安／綜合報導

「反送中」風波延燒至中共建政70周年當天，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）1日表示，「北京勢力非常強大，香港示威者應見好就收，否則恐白白犧牲也得不到勝利。」於此之前，他也曾在9月12日指出，隨著特首林鄭月娥做出退讓，香港激進示威者應展現調解意願。

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

根據《中央社》報導，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）當天舉辦座談會，探討中國大陸在全球的角色，與會的卜睿哲在活動結束受訪時表示，激進示威者們缺乏策略，對於他們所對抗的中國政府內勢力也意識不足，「他們不了解的是，有時候最好的做法就是宣佈勝利，然後回家去。我認為他們早就該這麼做了。」

▲▼卜睿哲（Richard C. Bush）。（圖／翻攝：Brookings Institution）

▲卜睿哲（Richard C. Bush）。（圖／翻攝：Brookings Institution）

10月1日適逢中共建政70周年，當天在香港有「反送中」民眾舉行示威活動，期間傳出一名18歲中五學生在荃灣遭到警方近距離實彈射擊，子彈碎片距離心臟僅3公分的距離。對此警務處長盧偉聰表示，員警是生命受威脅下才作出開槍決定，認為開槍行為「合理及合法」。

▲▼ 香港,十一遊行,反送中,示威人士在路上設障礙 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港，示威人士在路上設障礙 。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，截至2日凌晨0點，共有74名傷者送往9間公立醫院急診室治療，年齡介於11至75歲，其中有2名男子情况危及、2男傷勢嚴重。

►子彈離心臟僅3cm…港警稱18歲學生「涉襲警」才開槍：會再決定是否起訴他

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