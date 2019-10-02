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蘋果10月可望再推新品　Apple Tags、16吋MacBook Pro讓人超期待！

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▲蘋果十月份將推出一系列新品。（圖／翻攝自9to5mac）

▲蘋果十月份將推出一系列新品。（圖／翻攝自9to5mac）

記者陳心怡／外電報導

蘋果上個月才剛結束一年一度盛大的秋季發表會，但外媒多預期，蘋果會在10月再發布新一輪的產品及軟體，包括16吋MacBook Pro、新一代iPad Pro，以及上次還沒發表的Apple Tags 藍牙追蹤器。

16吋MacBook Pro
根據過去的傳統，蘋果習慣在10月推出新的 Mac 電腦，關於MacBook Pro的各種傳聞也吵得沸沸揚揚，據外媒指出，新的MacBook Pro將使用全新設計，擁有更窄的螢幕邊框，顯示器每吋擁有 227 ppi；處理器部分，可能不會使用 Intel 最新的十代 Ice Lake 行動處理器，而是繼續沿用九代 Coffee Lake Refresh 處理器。

新一代iPad Pro
據傳新一代的 iPad Pro 將會跟上 iPhone 11 Pro 的腳步，採用後置三鏡頭規格，提供影音創作者、專業人士強悍的技術支援，得以拍攝 4K 畫面，並直接在 iPad 剪接處理，免上傳至Mac 電腦。

▲新iPad Pro模型機。（圖／翻攝自Sonny Dickson）

▲新iPad Pro模型機。（圖／翻攝自Sonny Dickson）

Apple Tags 藍牙追蹤器
和大多數藍牙追蹤器一樣，Apple Tags是一個中心帶有蘋果標誌性徽標的小尺寸配件，跟平常容易弄丟的鑰匙、錢包等物件結合之後，即可通過尋找功能確認最後定位位置。

此外，Apple Tag也能利用龐大的iOS用戶群來確保它始終處於所連接的iPhone或其他Apple設備的範圍內，當他們的iPhone離標籤太遠時，用戶也能夠收到通知。

▲Apple Tag「防丟器」。（圖／翻攝自MacRumors）

▲Apple Tags。（圖／翻攝自MacRumors）

macOS Catalina
iOS 13、watchOS 6、iPadOS 13.1，以及tvOS 13等作業軟體更新隨著iPhone開賣後逐步推送到個用戶終端，但是許多Mac用戶仍遲遲等不到Apple電腦最新的作業系統macOS Catalina釋出；但日前據外國網站在Apple丹麥官網中發現，macOS Catalina有可能在10月4日釋出。

▲▼丹麥的Apple官網上疑似出現了10/4將推送macOS Catalina的訊息。（圖／翻攝自Apple丹麥官網）

▲丹麥的Apple官網上疑似出現了10/4將推送macOS Catalina的訊息。（圖／翻攝自Apple丹麥官網）

▲美國貿易代表辦公室已經拒絕蘋果從中國大陸進口零組件的關稅豁免申請。（圖／路透）

▲Mac Pro價格並不便宜。（圖／路透）

Mac Pro
蘋果在6月的WWDC上宣布了新的Mac Pro和Pro Display XDR，官網公布將在今年秋季上市。相較於前一代被稱為骨灰罈的Mac Pro，新推出的All New Mac Pro回歸到前前代的大致造型，並換上目前頂級的處理器、繪圖卡、記憶體等零組件，還能搭配新推出的Pro Display XDR螢幕，組成六個6K螢幕的螢幕陣列。這台堪稱史上最快的電腦，強調可擴充性、散熱快兩大特質，當然價格也十分驚人，建議售價5,999美元（約新台幣18.77萬元）。

以上的新品分析，都還未獲得證實，但相信所有果迷們，還是非常期待關注。

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►這款CP值很可以！

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