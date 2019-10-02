快訊／林聰賢任內檢測未列入鋼索鏽蝕　藍委點名：快出面說明別隱瞞

記者徐政璿／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日發生崩塌意外，壓中橋下的3艘漁船，有多位工程土木專家研判，原因可能是長期受到海風侵蝕導致「鋼索鏽蝕」斷裂造成。交通部2日公布105年委託檢測報告完整版，當時在前宜蘭縣長林聰賢任內的檢測項目竟未列入鋼索鏽蝕，因此也未被列建議改善項目。國民黨立委曾銘宗指出，當初是林聰賢沒警覺，還是刻意隱瞞資料，希望趕快出面說明。

台灣港務公司指出，105年由宜蘭縣政府委由健行科技大學進行檢測，報告內容所發現缺失包含混凝土裂縫、鋼筋鏽蝕、落水管老舊、伸縮縫待清理、AC鋪面坑洞等，港務公司已確實於106-107年投入約1000萬元辦理修繕，並已於107年10月全部改善完成。該橋有纜繩鏽蝕之情形，查縣府檢測報告內容未提及。

台灣港務公司也強調，依據「公路鋼結構橋梁之檢測及補強規範」，鋼結構橋梁檢測頻率2年一次，經管理機關同意得延長，但不得超過4年；依照規定南方澳跨港大橋於105年辦理檢測，港務公司於106及107年分別花費約400萬及600萬元改善，並於109年編列500萬元預算辦理下一次檢測，並無逾越檢測年限規定。

國民黨立委曾銘宗表示，「救災第一，咎責第二」，這段期間趕快做最好的救護，搶救仍受困的漁民。

在咎責部分，曾銘宗說，港務公司董事長吳宗榮的專業僅僅在下水道工程，沒有好好督導，他認為吳宗榮要下台負責。

曾銘宗更強調，目前人為疏失的關鍵原因朝向「鋼索鏽蝕」調查，但是在林聰賢任內完成的南方澳檢測報告，隻字未提到鋼索的修護與改善，是根本沒有警覺心，還是林聰賢刻意隱瞞某些訊息，希望林聰賢趕快出面說明。

▼南方澳斷橋，交通部公佈橋樑定檢測表。（圖／交通部提供）

▼南方澳斷橋，交通部公佈完整報告。（圖／交通部提供）

▼民進黨籍前宜蘭縣長林聰賢。（圖／記者季相儒攝）