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何傳耀中學男學生中槍重傷！數百人校外靜坐聲援　高呼「健仔加油」

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▲▼中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

▲中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

記者鄭思楠／綜合報導

香港1日多區爆發激烈示威活動，一位18歲男高中生被警員開實彈槍射中左胸，隨後被爆是荃灣公立何傳耀紀念中學的學生曾志健。有網友昨日晚間在網上發起今晨（2日）7時半在該校靜坐，聲援中槍的男生。目前，有逾300人抵達參加聲援行動，大部分人身穿黑衣，也有校服生到場支持行動。

據《東網》報導，何傳耀紀念中學校外今晨7時過後已開始有零星的戴口罩穿黑衣人士靜坐，其中有人將《願榮光歸香港》的歌詞放在身邊。接近7時半，校外聚集人數漸多，更有穿校服、戴口罩的學生向在場人士派發傳單。

目前，過百名身穿黑衫的市民、以及穿校服的學生和何傳耀舊生參加聲援行動，有人戴上頭盔、豬嘴以示不滿，不停高呼「何傳耀加油」、「健仔加油」等。有參與的舊生更戴上「V煞」面具表示，為受害師弟感到心痛。

荃灣公立何傳耀紀念中學校長謝潤明表示，目前會先梳理學生情緒，已即時啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、校內老師及社工輔導情緒困擾的學生。對於學生傷勢或是否譴責警方使用過分武力，他回應，需要再了解，希望學生在參與公眾活動時注意安全，遠離危險。他進一步解釋，他與學校副校長等一行10人昨已到醫院探訪危殆學生，因手術進行中未能親訪，但已梳理家長情緒。

另外，荃灣區中學罷課聯盟也到場宣讀罷課宣言，發言人小玉表示，中槍學生曾志健是聯盟主要成員，過往曾組織9月20日荃灣區中學生人鏈及9月29日荃灣區中學生集會，現在卻陷入危殆，需依靠人工肺維持生命。

香港教育工作者聯會則表示，對有學生受槍傷感到痛心，並致以深切慰問，祝願他早日康復。教聯會呼籲，學生遠離暴力現場，切勿參與違法行為。

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▼香港有示威者被實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

▲香港有示威者被實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

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