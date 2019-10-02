為韓國瑜解套？藍委拿出8立委昔日提案：太平島挖石油是藍綠共識

▲國民黨立委廖國棟表示，太平島探勘及開發石油，是四名藍營及四名綠營立委共同提案，強調「在太平島挖石油，這是藍綠共識。」（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

民進黨猛攻國民黨總統參選人韓國瑜的太平島挖石油議題，立法院今（2）日召開專案會議，立委廖國棟表示，太平島探勘及開發石油，是四名藍營及四名綠營立委共同提案，強調「在太平島挖石油，這是藍綠共識。」

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長沈榮津與中油公司董事長歐嘉瑞，就「石油探勘績效與我國週邊海域石油探勘情形」進行專案報告及詢答，備受外界關注。

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▲國民黨立委廖國棟表示，太平島探勘及開發石油，是四名藍營及四名綠營立委共同提案，強調「在太平島挖石油，這是藍綠共識。」（圖／取自立委廖國棟臉書）

立法院經委會召委陳超明表示，經濟部與中油在太平島探勘石油多年，到底有沒有做？做到什麼程度？不如到立法院把話一次講清楚，讓各界及民眾都能了解。

針對太平島挖石油議題，陳超明表示，韓國瑜提出此議題是希望中央積極推動，讓太平島所在地的高雄市也能在財政上有所助益，這是幫高雄市，但現在為了選舉，卻被百般抹黑，而當初負責推動探勘的單位，全都推拖說不清楚，難道沒有政治力介入？

立委廖國棟質詢時也說，早在立法院幾個會期前，有八名立委共同提案要求政府開發太平島石油資源，「八個提案立委，四個是藍的，四個是綠的，在太平島挖石油是藍綠共識。」

依據中油書面報告，經濟部礦務局於2013年至2017年委託中油公司、台大海洋研究所及成長基金會研究，於太平島鄰近海域進行相關水文調查，五年計劃經費共新台幣9623萬元，主要目的在宣示我國對太平島附近海域之主權，以及了解油氣潛能。

經濟部長沈榮津回應表示，中油公司曾在民國70年於太平島鑽探，並未發現有油氣蘊藏，經過中油團隊分析，太平島的地質條件及油氣品質，開發沒有價值。

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