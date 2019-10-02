和碩分紅獎金入袋　員工年收入16～18個月

▲和碩科技董事長童子賢。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

和碩（4938）分紅獎金入袋，近日有網友在PTT發文，內容提到自己有3年左右的年資，但是分紅只有奈米2個月，強調除了失望還是只有失望，引起網友熱烈討論，甚至有前輩說最賺錢的那一年有領到21個月，被稱為上古時代，對此，和碩回應，分紅獎金在9月30日發放。

近日有網友在PTT以「皮卡開獎」發文，說到自己颱風假睡不著打開帳戶，「除了失望還是只有失望」，因為自己年資3年左右，只有奈米2個月，還問網友不知大家今年領得如何？「何時才能變成雷丘呢？」

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下方馬上有網友回應，Breathless：「工作2.5年，分紅3個月，失望」，還釣出學長Dexterity說：「之前在皮卡一年約19-20，最賺錢的那一年約21多」讓人超級羨慕，不過原PO也回應「21個月是上古時代，現在普遍都18極限」。也有網友說「一般績效一年大概16至18個月，月薪大概是比肉鬆好一點的等級」認為肉鬆月薪才叫真的低。

對此，和碩發言人證實，員工分紅已在9月30日發放，只是每位員工分紅依照考績表現而有不同，這部分無法對外說明。據悉，和碩保障年薪有14個月，每年分紅2～4個月，等於員工每年總計可領到16～18個月。