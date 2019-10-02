夜貓族限定優惠來了！　晚上10點後刷北富銀J卡最高5%回饋

▲瞄準深夜消費市場，北富銀即日起推出加碼活動，只要持J卡於夜間時段消費，最高有5%回饋入袋。（圖／記者陳涵茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

夜貓子有福了，北富銀瞄準深夜商機，即日起推出加碼回饋，只要在夜間10點至凌晨6點刷「J卡」，即可享受便利商店、實體商店、計程車消費，最高5%現金或Line Points回饋無上限。

好吃好玩的台灣擁有舉世聞名的夜經濟文化，從美味的夜市到24小時不打烊的KTV、書店、餐廳及咖啡館，豐富無數人的夜生活，也形成龐大的「晚睡商機」。

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北富銀表示，從近幾年的卡友消費數據分析可以發現，消費分布時段有逐漸向夜間擴散的傾向。隨著經濟型態轉變及全球化下的跨時區產業分工，出現不少需要彈性工作與輪班的新型態職業，加上許多實體商家和百貨餐飲業者，為了與新興電商抗衡，紛紛延長深夜營業時段，都帶動起新一波夜間消費商機。

為促進台灣夜間消費經濟成長，不僅政府推出夜市抵用券，以及行動支付優惠幫助夜市商機回流。北富銀也特別展開「深夜J客」533回饋活動，自即日起至12月31日，只要持J卡在晚間10:00至凌晨6:00時段內消費，皆可享受便利商店消費5%回饋無上限、實體店家及計程車消費3%回饋無上限的優惠，透過全方位消費回饋滿足夜晚新貴們的多元需求。

舉例來說，晚上餓了到旁邊超商買個便當飲料，輕鬆就有5%回饋入袋；若是夜間跟朋友到KTV歡唱、在PUB小酌、深夜搭乘小黃和代駕回家，或是去24小時營業的家樂福等量販店採買生活用品，都可以享受實體消費3%回饋無上限優惠，搭配上J卡原有的日本消費3%回饋無上限，可說是不分白天或黑夜、國內與國外，只要善用J卡，所有吃喝玩樂及日常消費都可以享受最豐富的回饋。