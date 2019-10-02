月破12萬！苗栗外送哥「超地獄鐵人明細」曝光　5天60趟↑...網正反掀戰

▲美食外送平台正夯。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在外送員滿街跑，不論晴雨，經常可見他們穿梭車陣的身影。苗栗一名外送哥就使出渾身解數，每天勤跑衝件數，甚至有不少天完成超過60趟，而他也自豪地說，「真的不難。」

這名外送哥在PTT貼出9月份報酬明細，笑說「機會只在眼前一瞬間，抓不住就啥都沒有，幫鄉親送餐而已，人生第一次月入10萬心得，真的不難，呵呵呵。」

請繼續往下閱讀...

▲這位外送哥真的卯起來拚趟次。（圖／翻攝自PTT）

儘管明細只截到9月24日，但不難看出外送哥有多拚，光是單日件數60以上的就有5天，最少的也有跑20趟以上；重點是，24天下來，他竟然只休息1天，而整個月的總件數更高達1227件。

對此，鄉民們紛紛回應，「這量要沒10萬才奇怪吧，大大超猛」、「1天69件，辛苦你了」、「誰說不能做一輩子，50幾歲郵差滿街跑」、「堅持自己的路勇敢衝下去」、「辛苦了，腳踏實地賺錢不懂酸什麼」。

不過，也有很多人認為，以這樣的操法，根本不可能長久，「在外面吹風日曬吸廢氣」、「這算是用壽命換來的薪水」、「很辛苦，外送員沒辦法做一輩子」、「這工作就是衝前兩年，接下來會越來越多人搶」。

►偷偷分享少女的秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼外送工作相當辛苦，得忍耐風吹日曬雨淋。（圖／記者林敬旻攝）