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月破12萬！苗栗外送哥「超地獄鐵人明細」曝光　5天60趟↑...網正反掀戰

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▲▼校園午餐外送潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲美食外送平台正夯。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在外送員滿街跑，不論晴雨，經常可見他們穿梭車陣的身影。苗栗一名外送哥就使出渾身解數，每天勤跑衝件數，甚至有不少天完成超過60趟，而他也自豪地說，「真的不難。」

這名外送哥在PTT貼出9月份報酬明細，笑說「機會只在眼前一瞬間，抓不住就啥都沒有，幫鄉親送餐而已，人生第一次月入10萬心得，真的不難，呵呵呵。」

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▲月入12萬！苗栗外送哥「一個月鐵人明細」曝光　網正反掀戰：拿命在衝。（圖／翻攝自PTT）

▲這位外送哥真的卯起來拚趟次。（圖／翻攝自PTT）

儘管明細只截到9月24日，但不難看出外送哥有多拚，光是單日件數60以上的就有5天，最少的也有跑20趟以上；重點是，24天下來，他竟然只休息1天，而整個月的總件數更高達1227件。

對此，鄉民們紛紛回應，「這量要沒10萬才奇怪吧，大大超猛」、「1天69件，辛苦你了」、「誰說不能做一輩子，50幾歲郵差滿街跑」、「堅持自己的路勇敢衝下去」、「辛苦了，腳踏實地賺錢不懂酸什麼」。

不過，也有很多人認為，以這樣的操法，根本不可能長久，「在外面吹風日曬吸廢氣」、「這算是用壽命換來的薪水」、「很辛苦，外送員沒辦法做一輩子」、「這工作就是衝前兩年，接下來會越來越多人搶」。

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▼外送工作相當辛苦，得忍耐風吹日曬雨淋。（圖／記者林敬旻攝）

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

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