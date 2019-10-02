辮子蠢妞不要命　她爬入圍欄「扭腰+擺臀」挑釁萬獸之王

實習記者賴韻如／綜合報導

美國一名非裔女子日前爬進動物園內「獅子園區」的圍欄，在公獅面前扭腰、擺臀，不停挑戰眼前「萬獸之王」的極限，讓一旁的遊客都替她捏一把冷汗，也將過程全部拍下。這段影片曝光後引起不少網友熱議，大家紛紛驚呼「真的不要命！」

這段影片由網友「＠realsobrino」上傳至IG，從影片中可以看到一名身穿深藍色短袖、綁著辮子的女子，跨入了位於紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）內獅子園區的圍欄中，接著站在距離獅子僅僅幾公尺的距離，便開始跳舞，她揮舞著雙手，甚至扭腰擺臀，彷彿在挑釁、嘲弄獅子。

在影片中還可見，獅子曾走向該女子好幾步，但她卻完全沒反應，繼續自己的愚蠢行徑，過程中還可以聽到一旁的遊客直呼「真的不要這樣做！」不禁替她緊張了起來。

▲一名非裔女子越過圍欄挑釁公獅。（圖／翻攝自YouTube／Real Sobrino）



這段影片上傳短短幾天就吸引了3萬多名網友觀看，大家紛紛留言狂嗆，「太自私又愚蠢的人類」、「真是無知的人，假如真的出什麼了又要怪獅子」、「希望這女子被逮捕」、「我很高興獅子沒有被這位女子的白癡行為影響」、「真的不要小看人類的愚蠢...」。

另外，也有網友指出，自己去過布朗克斯動物園很多次，該名女子所站的位置前方剛好有一條大水溝，只是影片角度問題所以沒被拍出來。該網友表示，這條大水溝可以防止獅子攻擊，所以她才如此肆無忌憚，但是假如獅子生氣衝向她，可能會掉入溝中並且受傷。

布朗克斯動物園在事後發表聲明，該女子的行為已經嚴重的違法，可能會導致傷害甚至死亡，「動物園對此類型行為，一律保持零容忍態度。」紐約市警局也表示，「截至週二傍晚，還尚未逮捕任何人，雖然不清楚該女子是如何越過圍欄，但幸運的是，事件中這名女子和獅子均未受傷。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

