子彈離心臟僅3cm…港警稱18歲學生「涉襲警」才開槍：會再決定是否起訴他

▲中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

記者朱世凱／綜合報導

香港昨（1）日遊行傳出示威者中彈一事，一名18歲中五學生在荃灣遭到警方實彈射擊，子彈碎片距離心臟僅3公分的位置。警務處長盧偉聰對此表示，員警是生命受威脅下才作出開槍決定，認為開槍行為「合理及合法」；此外，中彈學生「涉嫌襲警」已經被捕，警方調查後會再決定是否起訴他。

▼盧偉聰認為港警開槍「合理合法」。（圖／記者黃彥傑攝）

綜合港媒報導，盧偉聰指出，中槍青年被送往醫院的過程中，意識仍相當清醒，由於院方目前正在提供治療，所以還不清楚他的情況，不過該名中槍青年涉嫌襲警已經被捕，警方會再作調查，決定是否起訴他。他也說，員警被襲擊時別無選擇，只能用手上武器制止，認為開槍員警的行為「合理合法」。

盧偉聰接著透露，「十一國慶應該是慶祝及開心的日子，但暴徒卻進行刑毀、縱火、傷人、襲警等行為，如同暴動的行為，讓大家感到傷心。」他也否認警方曾發出過「前線員警如果感覺受到危險就可開真槍」的指令，「但如果是別的同事講過這樣的話，我還要再回去查一查。」

▼香港10.1遊行警民爆發衝突。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

據醫院管理局消息，截至今（2）日凌晨0時，共有74名傷者送往9間公立醫院急診室治療，年齡介於11至75歲，其中有2名男子情况危及、2男傷勢嚴重；遭到警方實彈射擊的中五學生曾志健（音譯），送院時已經清醒並接受治療，不過目前仍在加護病房觀察。

瑪嘉烈醫院當時指出，子彈碎片距離青年的心臟只有3公分的距離，所以醫師第一時間進行插管放氣治療。香港眾志秘書長黃之鋒昨日也在臉書上譴責警方行徑，「認為這已經算是謀殺」。

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