「校長」譚詠麟首攻蛋挨告　被控未經授權演唱《心手相連》

▲譚詠麟出道40年首度到小巨蛋演唱卻挨告涉嫌違反《著作權法》。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

香港藝人譚詠麟2018年首度來台攻蛋開唱，演出多首燴炙人口的經典歌曲，但其中1首《心手相連》的共同創作人，在事後控告譚與主辦單位寬魚國際、負責人邱漢中未經授權就公開演出，違反《著作權法》，台北地檢署調查認為譚等人主觀上無犯意，2日處分譚等人都不起訴。

▲譚詠麟演唱會找來曾志偉、錢嘉樂、鄭伊健、林曉峰、陳小春、謝天華等港籍藝人助陣。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

永遠25歲的「校長」譚詠麟，2018年在小巨蛋舉行「銀河歲月40載世界巡迴演唱會台北場」，創下小巨蛋史上最高資歷的華人流行音樂歌手，68歲的他邀請曾志偉、鄭伊健、陳小春、錢嘉樂、謝天華等香港知名演員及A-Lin當嘉賓，連唱30首歌曲也不累，五月天阿信也坐在台下欣賞，全場星光熠熠。

不過就在表演者和歌迷盡興之後，曾獲金典奬最佳作詞的陳建名提告，他指控譚演唱的1988年漢城奧運中文指定典《心手相連》，是多人共同作詞，他身為創作人之一，並未授權這次公開演出。

▲A-Lin也上台與譚詠麟合唱。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

檢察官收案後，並未傳喚當天演唱的譚詠麟，而負責安排演唱會內容與流程的寬魚國際公司，則是拿出許多和「中華音樂著作權協會」聯繫的Line及電郵記錄，證明演出前，已多次反覆向協會確認曲目都有取得授權，公司實在無法得知單一歌曲有多人共同創作，且對授權認知不同，檢察官因此認為譚和寬魚，寬魚負責人邱漢中在主觀上都沒有侵害他人著作權的犯意。

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