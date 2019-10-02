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大同董事長林郭文艷公告申讓名下持股2千張　大同：個人考量與公司無關

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▲▼大同公司董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 大同公司董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

大同（2371）董事長林郭文艷昨（1）日公告申讓名下持股2,000張，在大同市場派代表王光祥號召股民召開臨時股東會，以及華映大量解雇勞工的情形下，此舉特別引發市場關注；大同方面則表示，為董事長個人考量、與公司無關。

林郭文艷手上持有大同股票約1萬6千張，其中有1萬1,500張作為設質，本次公告申讓2000張股票，其手上仍有約1.4萬張持股；對於林郭文艷申讓持股行為，大同表示為林郭文艷董事長個人考量，與公司無關。

請繼續往下閱讀...

大同旗下公司華映昨日重訊公告，向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，預估影響員工人數約1,900人。依據華映公司與財務顧問評估，華映目前資產鑑價高於員工債權及有擔保債權，故已成立資產處分小組，變現資產取得資金，優先支付員工薪資與資遣費。而市場有一說認為，林郭文艷可能是以轉讓持股作為經費籌措。

另一方面，日前大同市場派代表、三圓機構董座王光祥表示，為拯救大同所有股東，他必須站出來帶領大同向虧損宣戰，號召小股東連署支持召開股臨會，立即全面改選董事。

至於大同公司派方面，據悉日前確實接獲經濟部就召開股東臨時會一事發文給大同，徵詢大同意見，大同依法向經濟部呈報，對召開股東臨時會意見陳述，而大同方面則回應表示，對於個別股東的行為，暫不予評論。

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