全家已經超越7-11？　網推「2大創新優勢」早就屌打…兩派擁護者戰翻

▲網友發現，全家便利商店近幾年飛速進步。（圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少人為了求方便快速，常常在便利商店就解決一餐，過去大家對於超商的第一印象就是7-11，但有網友發現，近幾年「全家」快速進步，食物選擇也越來越多，似乎已經在慢慢超越7-11。這兩家超商巨頭有各自擁護者，貼文一出，兩派人馬立刻在留言戰翻。

原PO在PTT表示，現在7-11的商品種類好像變化不多，「久久沒去 ，還是跟以前差不多」，反倒是全家積極求新求變，尤其是在熱食方面，「全家熱食選擇多到爆炸，各式各樣種類，串燒、便當、粥，什麼一大堆」，而且美味程度也不輸7-11，所以他認為，「全家各方面已經把他們（7-11）屌打到看不到車尾燈了。」

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▲但仍然很多人覺得7-11的熱食比較好吃。（圖／資料照）



不少網友指出，全家迅速進步有2大關鍵，就是APP和7折優惠，「全家APP預售倒是很划算。」「全家APP推廣蠻成功。」「光寄杯系統和咖啡，全家現在都屌打。」「我現在也幾乎都去全家，他們集點改用APP後，整個黏著度更高。」「全家有夜間7折優惠就贏一半好不？」「對熟食本身沒意見，但最近發現全家有到期前7小時產品做特價，避免浪費，這點就比-4好。」「覺得全家還沒到好吃啦，但推『友善食光』，發明時控條碼來減少浪費。」「全家即期品還願意打折，7則寧願報費廢。」

不過，也有人認為，7-11還是有維持在一定水準，「全家有進步，但屌打言過其實，頂多平手。」「小七還是挺不錯的啊，一直保持很穩定的水準。」「7熱食、飯糰屌打全家。」「覺得涼麵還是小七好吃。」「麻辣關東煮還是7-11的好。」「咖啡、鮮食還是小7好吃。」「有屌打嗎？ 附近7的客人還是大於全家。」

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