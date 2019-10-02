南方澳斷橋／坍塌究責！宜蘭縣政府強調「屬航港局權責」：未委託縣府檢測

▲▼南方澳跨海大橋崩塌空拍畫面。（圖／記者林振民攝，下同）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭南方澳大橋1日發生坍塌，造成近20人傷亡！其中4名失聯的外籍移工遺體陸續被找到，但仍有2名移工尚未尋獲，生死未卜。針對外界所關注的橋樑檢測一事，宜蘭縣政府表示，2016年度檢測對象是針對所有縣府及公所管理的橋樑，「航港局沒有委託縣府特別針對南方澳大橋辦理檢測作業」。

宜蘭縣政府2日發出新聞稿指出，南方澳大橋跨越蘇澳港，主管機關交通部港務局委託縣政府代辦，而工程興建、設計及監造廠商則為亞新工程顧問股份有限公司，施工廠商為立永營造有限公司。工程總經費約2億5000萬元，於1996年1月27日開工、1998年6月20日完工後移交航港局。

「南方澳大橋屬於交通部航港局的權責」，宜蘭縣政府表示，南方澳大橋在1998年完工並移交港務局後，航港局應該依交通部訂頒「公路橋樑檢測及補強規範」定期或特別檢測，同時適時維修補強。

宜蘭縣政府提到，2016年縣府基於善意將南方澳大橋納入橋樑檢測契約中，與所有其他縣府及公所管理橋樑一同檢測，檢測完成後也將改善意見提供航港局進行改善「參考」。

依據交通部頒訂「公路橋樑檢測及補強規範」規定，針對橋樑的使用，以2年定期檢測1次為原則，另外，在天災（如颱風、豪雨、地震等）或人為破壞因素（如火災或車輛撞損等）引起的災害後，也應實施特別檢測。

依上述規定，宜蘭縣政府指出，航港局應該從1998年開始，每2年檢測南方澳大橋1次，強調「105年本縣針對縣府及公所管理橋樑之檢測，與航港局針對所管之南方澳大橋依規範辦理之檢測，不可混為一談」。

另外，針對2016年宜蘭縣政府委託健行科技大學辦理橋梁檢測一事。宜蘭縣政府澄清，「當年度檢測對象是針對所有縣府及公所管理的橋樑，航港局並未委託縣府特別針對南方澳大橋辦理檢測作業」。

▲油罐車行經南方澳大橋時碰上坍塌，車體墜落燃燒 。（圖／記者陳以昇攝）

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