南方澳大橋完整檢測報告曝光！　肇事關鍵「鋼索鏽蝕」沒列入

▲南方澳跨海大橋崩塌，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭南方澳跨港大橋1日發生崩塌意外，壓中橋下的3艘漁船，造成嚴重死傷，有多位工程土木專家研判，原因可能是鋼索鏽蝕斷裂造成。交通部今日公布105年委託檢測報告完整版，其中檢測內容雖有提到護欄、路燈鏽蝕，也已執行改善，但檢測項目竟沒有列入鋼索，因此並未指出有鋼索鏽蝕問題，也沒有被列建議改善項目。

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據了解，該份報告港務公司說因是委託宜蘭縣府執行，因此不宜由他們公開，宜蘭縣府也不提供給當地媒體。但交通部長林佳龍指示，資訊應盡可能公開接受檢視，部長室在拿到報告後，確認未涉機密或應秘密事項，決定完整公開。

▲南方澳斷橋，交通部公佈完整報告。（圖／交通部提供）

其中在檢測報告裡面，檢測項目僅包含引道路提、引道護欄、河道、引道路提-保護措施、橋台基礎、橋台、翼牆/擋土牆、鋪面、排水設施、緣石及人行道、橋護欄及其他，鋼索竟未被列入項目中。

至於檢測員的意見也僅提到，排水孔多處阻塞，建議先行清理；護欄與路燈鏽蝕多處，建議除鏽後後重新上漆；P6與P7樓梯底部多處破損鋼筋外露鏽蝕，建議先行修復；A1、P3與A2伸縮縫皆為老式壓縮式填縫，已有明顯變形損壞與沉陷，行車經過時感覺高低落差造成不適感，建議更新耐用度較佳之伸縮縫。

對此，台灣港務公司指出，105年由宜蘭縣政府委由健行科技大學進行檢測，報告內容所發現缺失包含混凝土裂縫、鋼筋鏽蝕、落水管老舊、伸縮縫待清理、AC鋪面坑洞等，港務公司已確實於106-107年投入約1,000萬元辦理修繕，並已於107年10月全部改善完成。該橋有纜繩鏽蝕之情形，查縣府檢測報告內容未提及。

台灣港務公司也強調，依據「公路鋼結構橋梁之檢測及補強規範」，鋼結構橋梁檢測頻率2年一次，經管理機關同意得延長，但不得超過4年；依照規定南方澳跨港大橋於105年辦理檢測，港務公司於106及107年分別花費約400萬及600萬元改善，並於109年編列500萬元預算辦理下一次檢測，並無逾越檢測年限規定。

▲南方澳斷橋，交通部公佈完整報告。（圖／交通部提供）