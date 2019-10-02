敘利亞總統贈250萬美金「徵」女主人　女巡官破假軍醫官詐騙老梗

▲詐騙集團使出渾身解數，就是要騙被害人上當。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局外事女巡官許儷馨，也受到詐騙集團「假軍醫真詐騙」的手法企圖詐騙，以敘利亞總統感謝多年服務贈金250萬美元，要寄給許巡官共築未來，但在香港因反送中卡關，要求匯美金6500元之「非檢查授權金」才能通關，許巡官特以此為案例，請民眾了解相關詐騙手法，勿受騙上當。

許巡官指出，之前收到一封來自敘利亞的情書：「妳好，我叫George Clinton，我是美國駐敘利亞軍醫官，我很喜歡妳的國家，我可以跟妳作朋友嗎?」這就是典型「假美軍詐術問候」！為了觀察對方如何「表演」詐術，分析詐騙集團的花招，許巡官佯裝上班族與之交談。

George自稱來自美國科羅拉多州、已喪偶，並傳送偽造之軍醫官證以取信女巡官，自此開始三餐問候、狂傳早、晚安圖、愛心貼圖，與不食人間煙火簡訊「想妳使我無以呼吸、念妳令我發燒」、「如果可以表達對妳的深情之愛，我願摘取星星與月亮予妳」，在短短一個月的交談中，更發送了高達53朵花圖。

半個月後，George便稱接獲敘利亞總統巴沙爾•阿薩德（Bashar al-Assad）贈予美金250萬元，作為他等在敘國多年服務補償，因為George已解救無數士兵的生命，並親自由敘國總統發予「感謝狀」，但因敘國執行外匯管制，George無法將該筆款項匯回他在美國帳戶，即將美金250萬元以「包裹」方式寄來台灣，請求女巡官代為保管。該筆款項並經由美國駐敘利亞外交官員點收後寄出，做為未來在台購屋，共創未來遠景之用，屆時並將提供一組密碼，供女巡官開啟包裹以收取現金。

包裹到香港時，詐騙集團另佯裝成「快遞公司」，表示因香港近日之「反送中」騷動，需繳交美金6500元之「非檢查授權金」，貨物方能進行通關無礙，並提供香港匯豐銀行匯款帳號，並指導銀行行員如問起匯款事由，請說明「購買貨品」，並多次要求以「線上轉匯」方式完成匯款，不要親至銀行匯款，此老梗為「美軍詐騙殺手」許巡官所破解。

警六分局表示，假美軍類型詐騙日益猖獗，通常有以下相同特徵，希望女性朋友能引以為戒：1、聲稱喪偶，偏好找有財力基礎輕熟女下手。2、早晚問侯，從不間斷。3、以軍事重地恐招洩密或引來恐怖份子攻擊，拒絕視訊。4、有意無意打探受害者財力狀況。5、要求嚴格「保密」，勿使第三人知情，以免影響包裹安全。

6、指定匯款帳戶偏好在台無分行之銀行，讓追討困難。7、近來因銀行頻頻攔阻是類境外匯款詐騙，詐騙集團轉向，要求被害人以「網路匯款」。8、通常以自己身邊僅有一名子女，作為衍生「親情詐術」之手段，並稱自己無親人，被害人為「惟一至親」，以博取同情。

市警六分局巡官許儷馨說，身為女性，她能理解，女性朋友對感情歸宿之渴望，『傷財才知傷心、痛愛才知道錯愛』，民初才女林徽因為了跟徐志摩分手，大費周章的寫了個文情並茂「分手信」，現代人與詐騙集團分手，只要在通訊軟體「一指封鎖」就搞定！網路交友要審慎以對，別讓花言巧語讓自己失去理智，事後懊悔不如事前預防。」如有任何疑慮，請撥165反詐騙專線求證。