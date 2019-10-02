南方澳斷橋／油罐車墜落第一現場！車體炸裂爛成廢鐵　濃黑油漬布滿橋墩

記者陳以昇、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生嚴重坍塌！事發當時，張姓駕駛正駕著油罐車經過，就在即將通過時，突然轟的一聲，整段橋梁發生斷裂墜入海中，而油罐車也隨之墜落地面，當場起火燃燒，張姓駕駛也身受重傷送醫搶救。透過事後的現場畫面可以看到，因為撞擊力道猛烈，油罐車幾乎全毀成廢鐵，而一旁也布滿了黑黑的油漬，畫面相當驚人。

▲油罐車墜落現場，濃黑油漬布滿橋墩。（圖／記者陳以昇攝）

1日上午9時30分左右，宜蘭南方澳跨海大橋突然傳出一聲巨響，只見橋梁接點處竟發生斷裂，整段橋梁就這麼落入海中，當時一輛行駛中的油罐車才剛要通過，就隨著橋斷一起墜落地面，車頭當場撞上橋墩，燃起熊熊大火，而張姓駕駛也身受重傷。

▲油罐車因撞擊力道猛烈幾乎爛成廢鐵 。（圖／記者陳以昇攝）

《ETtoday新聞雲》記者2日上午返回油罐車墜落地，發現因撞擊力道猛烈，整輛油罐車幾乎全毀爛成廢鐵，車頭也被猛烈火勢燒得焦黑，一旁還布滿著濃黑油漬，場面相當怵目驚心。

▲南方澳大橋坍塌現場，畫面相當怵目驚心。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）

此外，張姓駕駛因身體左半邊受到重擊，第3至第9多重肋骨骨折，出現中度氣胸、血胸等情況，已接受胸管置放手術及輸血治療，另外，張男左腎臟、脾臟破裂內出血，骨盆、左大腿也骨折，還伴有臉部撕裂傷，傷勢可說是相當嚴重。不過，2日上午傳出好消息，駕駛脾臟出血已止，將於4日進行手術，目前情況樂觀。

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