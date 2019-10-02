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撞臉王祖賢還有才女型范瑋琪　北教大國慶親善大使曝光

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▲▼北教大108年度國慶禮賓親善大使。（圖／北教大提供）

▲北教大108年度國慶禮賓親善大使。（圖／北教大提供）

記者黃凱翊／綜合報導

108年國慶大會即將到來，國立臺北教育大學芝山親善大使第7度受邀擔任大會禮賓服務。北教大親善團1日亮相，展現優雅的姿態和多元的語言能力宣告要以最佳的表現歡迎所有海內外嘉賓來台，歡慶國家生日。隊內更有許多明星臉，有人撞臉范瑋琪，更有人神似玉女明星王祖賢。

北教大芝山親善大使在今(108)年不僅擔任國慶大會的禮賓接待，更成為10/9國慶晚會的禮賓接待學校，國慶當天，將以深色西服、深紅色領帶，女隊員以一襲具有本隊百合元素的「芝山百合國慶服」，融合芝山百合標誌與國慶典雅、喜慶歡樂之氣氛，演繹出『莊重典雅、尊貴喜慶』的盛典氛圍，襯托中華民國之國慶風華！

請繼續往下閱讀...

此次負責接待的芝山親善大使為了讓貴賓感受到賓至如歸的歡迎，除了長時間訓練基本站姿、引導等，還特別學習了多種語言的招呼語，包含英語、台語、客語、日語、韓語、西班牙文、法文、越南語、泰語、印尼語、印度語等11種語言，依照33種國慶特殊情靜，進行長時間又扎實的模擬訓練，希望在與外國貴賓一接觸時，以其母語直接問候，能留給他們驚喜的第一印象。

此次服務的芝山親善大使中，還有一名才女隊員李昱萱，她出隊紀錄超過60次，曾三度在國慶活動上服務貴賓外，還擁有多項音樂演奏專長，能夠演奏薩克斯風、小提琴、鋼琴、聲樂演唱、作曲與指揮，曾到法國、日本、大陸、新加坡、馬來西亞表演，並獲得新加坡國際管樂節管樂大賽第一名等殊榮，長相又貌似明星范瑋琪，簡直是才女型人物。除此之外，另一名隊員鄒文欣，超高顏值和優美氣質也被稱神似當年的玉女明星王祖賢。

▲▼北教大108年度國慶禮賓親善大使。（圖／北教大提供）

▲北教大芝山親善大使裡有人神似王祖賢還有范瑋琪。（圖／北教大提供）

此次為了呈現107年國慶大會禮賓人員的形象面貌，在儀表服裝配件方面，擷取北教大芝山親善大使隊花百合花的造型，設計製作出「108年芝山紫紅百合國慶服」。白色上衣清新典雅，袖旁百合logo刺繡與袖口的百合花瓣相互輝映。脖子上有花飾。紫紅色及膝長裙，與上衣皆是「假兩件」設計。裙擺是以芝山之花-紫百合為創意構想，帶出典雅喜慶之意象。腰帶正中央有「雙十腰飾」，隱隱透露雙十巧思。

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