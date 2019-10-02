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9歲帥童參加5公里路跑被工作人員誤導　意外贏得「10公里」路跑金牌

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▲▼9歲帥童跑5公里路跑沒轉彎！。（圖／翻攝自twitter／@JDLauritsen）

▲拉維爾跑錯路意外獲得10公里路跑金牌。（圖／翻攝自twitter／@JDLauritsen）

實習記者賴韻如／綜合報導

美國明尼蘇達州聖克勞德市（St. Cloud）9歲男童拉維爾（Kade Lovell）日前參加一場5公里的路跑賽，卻在路途中被誤導路線，等發現時已經為時已晚，但沒想到結局大逆轉，拉維爾意外完成了10公里的路跑賽，還拿下了金牌。

據《紐約時報》報導，拉維爾9月21日參加了由當地斯特恩斯郡教會舉辦的路跑活動，這場路跑分為5公里及10公里的項目，拉維爾報名5公里的項目。由於這兩種項目的前半段路徑都相同，當拉維爾跑到5公里折返點時，工作人員誤以為他是10公里路跑選手，要他不要轉彎，繼續向前跑。

▲▼9歲帥童跑5公里路跑沒轉彎！。（圖／翻攝自twitter／@JDLauritsen）

▲工作人員誤以為拉維爾是10公里路跑選手，要他繼續向前跑。（圖／翻攝自twitter／@JDLauritsen）

拉維爾表示，「當時我有點困惑，但是沒多想，直到跑了一陣子後，我發現周圍選手全部都是成年人，最後在一個轉彎處看到10公里路跑的標示，我才開始意識到自己跑錯路。當時我不停告訴自己，我要繼續跑，無論如何都要完成這場路跑賽。」

在終點線等候的拉維爾母親海瑟（Heather Lovell）眼看著選手一個一個經過終點線，越來越緊張，擔心兒子是否在半路中發生意外，便不停詢問工作人員以及其他選手是否有看見拉維爾的身影。隨後，一名觀賽者表示，有人在10公里的賽道上看見拉維爾，困惑的海瑟雖然搞不清楚狀況，但得知兒子平安無事，立刻鬆了一口氣。

當拉維爾跑過終點線時，他相當絕望，原以為自己會因為跑錯路而墊底，沒想到工作人員卻表示，拉維爾以48分鐘完成比賽，不僅是同年齡組中的第一名，更是10公里路跑賽中的第一名，比獲得第二名的40歲男子還要快了1分鐘，這讓兩人又驚又喜。

海瑟於事後表示，「拉維爾從小就喜歡跑步，6歲時就參加越野賽跑俱樂部。他雖然曾經獲得5公里路跑賽的第一名，但10公里還真的是第一次，我們從不認為他已經準備好面臨10公里的這項挑戰，顯然我們錯了！」

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