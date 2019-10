9歲帥童參加5公里路跑被工作人員誤導　意外贏得「10公里」路跑金牌

▲拉維爾跑錯路意外獲得10公里路跑金牌。(圖/翻攝自twitter/@JDLauritsen)



美國明尼蘇達州聖克勞德市(St. Cloud)9歲男童拉維爾(Kade Lovell)日前參加一場5公里的路跑賽,卻在路途中被誤導路線,等發現時已經為時已晚,但沒想到結局大逆轉,拉維爾意外完成了10公里的路跑賽,還拿下了金牌。

據《紐約時報》報導,拉維爾9月21日參加了由當地斯特恩斯郡教會舉辦的路跑活動,這場路跑分為5公里及10公里的項目,拉維爾報名5公里的項目。由於這兩種項目的前半段路徑都相同,當拉維爾跑到5公里折返點時,工作人員誤以為他是10公里路跑選手,要他不要轉彎,繼續向前跑。

拉維爾表示,「當時我有點困惑,但是沒多想,直到跑了一陣子後,我發現周圍選手全部都是成年人,最後在一個轉彎處看到10公里路跑的標示,我才開始意識到自己跑錯路。當時我不停告訴自己,我要繼續跑,無論如何都要完成這場路跑賽。」

在終點線等候的拉維爾母親海瑟(Heather Lovell)眼看著選手一個一個經過終點線,越來越緊張,擔心兒子是否在半路中發生意外,便不停詢問工作人員以及其他選手是否有看見拉維爾的身影。隨後,一名觀賽者表示,有人在10公里的賽道上看見拉維爾,困惑的海瑟雖然搞不清楚狀況,但得知兒子平安無事,立刻鬆了一口氣。

