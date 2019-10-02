客人遲到他抱怨兩句　UBER司機遭2男痛毆還砸車

▲UBER司機到沙鹿區自立路載客，因客人遲到發牢騷竟遭毆打。圖為示意照。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

UBER司機深夜依約到沙鹿區載客，因客人遲到數分鐘而抱怨幾句，遭2名喝了酒的陳姓男子嗆聲，甚至下車毆打他還作勢要拖人。司機趁隙開車逃跑，但車仍遭對方用花盆砸凹。警方循線約談2男，依傷害、毀損罪嫌將他們函送法辦。

清水警分局9月25日深夜11點半左右接獲民眾報案稱，一名開車男子遭2人毆打，被害人趁隙將車開走。警方到場發現2男也跑走，循線找到該名男子，一查發現原來是UBER司機與乘客間的糾紛。

據了解，年約31歲的陳姓男子25日深夜11點多叫了一輛UBER到社區大樓門口，司機依約定時間抵達，男子卻遲到數分鐘才姍姍來遲。UBER司機發牢騷幾句，與陳男及陳姓友人（42歲）發生口角。2名乘客除對UBER司機嗆聲，更下車毆打司機，並要他下車。UBER司機遭毆時請社區保全協助報警，最後趁隙開車逃跑，但愛車鈑金遭對方用花盆砸凹。

警方到場後發現人都已不在現場，經聯繫上該名受害司機，循線找到2名陳姓男子。2人坦認酒後失態，才會毆打對方，警詢後已依傷害、毀損罪嫌函送法辦。

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