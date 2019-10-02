出席「前朝設計」主視覺記者會　Wecare高雄：韓國瑜蹭熱度救選票

▲Wecare爆高雄流行音樂中心CI是前朝市府設計的。（圖／翻攝Wecare高雄）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄流行音樂中心2日舉辦識別系統CI暨網站發布記者會，高雄市長韓國瑜也將親自出席，不過會前「Wecare高雄」先指控高流的CI（主視覺）是前朝設計，大酸韓國瑜不久前才羞辱大港開唱，現在卻要到現場來蹭熱度救選票「真的非常諷刺啊！」

高雄流行音樂中心辦理主視覺發表記者會，會前「Wecare高雄」指出這是前朝市府設計定案的高雄流行音樂中心主視覺，特別邀請曾負責四屆金曲獎視覺設計統籌的JL DESIGN團隊來打造高雄流行音樂中心的主視覺，批「在這個不懂又侮蔑流行音樂的市長旁，不知道設計團隊與文化部會不會出席記者會，去站在他身邊？」。

Wecare高雄大酸「羞辱大港開唱、完全不了解音樂產業的韓國瑜，還敢到CI發表記者會的現場來蹭熱度， 韓市府團隊竟然也還有臉用前朝設計的CI開記者會，來救韓國瑜的選情，真的非常諷刺啊！」。

而高市文化局則回應任何重大建設都具有持續一貫性，市府團隊上任後持續推廣扶植在地流行音樂產業，與其說「收割前朝、蹭熱度」，其實是現任團隊為前朝善後、持續解決問題。城市建設不能停歇，希望各界停止政治口水，全力齊心拼建設！