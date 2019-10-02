夜晚散步跌進黃石公園間歇泉　衰男全身燒燙傷沿路滴血求救

記者黃翊婷／綜合報導

美國懷俄明州（Wyoming）48歲男子西耶梅斯上月30日與父母一起前往黃石公園，卻在晚上散步時不小心腳滑從高架的木板道上跌落，摔進知名景點老忠實間歇泉（Old Faithful Geyser）裡，雖然他幸運躲過死劫，但全身嚴重燒燙傷，未來恐怕還得面臨賠償等刑事指控。

▲老忠實間歇泉是為黃石公園第一個被命名的間歇泉。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《CNN》報導，西耶梅斯（Cade E. Siemers）當天帶著父母去參觀黃石公園，他晚上獨自散步的時候沒有攜帶手電筒，疑似因為天色昏暗看錯路，不小心從高架的木板道上跌下，剛好摔在老忠實間歇泉的區域，由於當時附近並沒有人，他只能自己想辦法脫困，忍著傷口血流不止的疼痛，自行返回飯店求助。

黃石公園的管理員隔天返回事發現場調查，發現西耶梅斯的鞋子、帽子遺留在間歇泉附近，旁邊還有一個空的啤酒罐，不排除可能是酒醉失足所致，後續會再評估這一跤是否有造成景點損毀，如果查證屬實，將會提告求償。

▲黃石公園以豐富的地熱資源和野生動物聞名。

據了解，老忠實間歇泉約51到120分鐘噴發一次，水溫為華氏203度，相當於攝氏95度。醫院發言人妮曼（Coleen Niemann）表示，西耶梅斯全身多處嚴重燒燙傷，直到週一（1日）仍未脫離險境，因此無法對外多作說明。

其實，這並不是黃石公園第一次有人跌進間歇泉裡，2017年6月間一名來自北卡羅來納州（North Carolina）的男子同樣跌落老忠實間歇泉區，身受重傷，更早以前還有一名奧勒岡州的男子摔進泉水裡，當場死亡。

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