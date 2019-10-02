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700台幣戰整晚！泰站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大鑽石入珠龍根」嚇奪門

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▲▼男子因為用珍珠與鑽石入珠，嚇壞應召小姐。（圖／翻攝自kengnews）

▲男子因為用珍珠與鑽石入珠，嚇壞應召小姐。（圖／翻攝自kengnews下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國春武里芭達雅海灘附近，日前傳出一起賣淫女子被客人「特殊生殖器官」嚇到拒絕遭暴打的案件。當時34歲的女子是海灘附近的應召女郎，接到一名男客，兩人談妥價錢後進到附近的日租公寓，但男方褲子才一脫，女子就被「整根鑲鑽下體」嚇哭，接著遭到一陣毆打。附近居民看到女子臉上滿是傷，立刻協助報警。

綜合外媒報導，女子在當地時間1日凌晨，原本在海灘附近接到一名男客，兩人談妥價錢後，隨即進到附近的日租公寓準備大戰一場。沒想到女子在洗完澡之後，發現男客J先生脫了褲子，直接亮出自己的下體，而下體上竟然鑲著一排的珍珠、鑽石，當場讓女子驚嚇。

▲▼男子因為用珍珠與鑽石入珠，嚇壞應召小姐。（圖／翻攝自kengnews）

▲男子接受驗尿檢查，發現是「紫尿」。

一開始女子試圖推卻，但是J先生還是堅持女子必須「服務完畢」，最後女子態度稍微強硬的表示，「真的沒有辦法接這樣的客人」，讓J先生大為光火，直接出拳朝女方的臉部、肚子一陣狂毆，接著將頭拉去撞牆，女子當下只包著圍巾就奪門而出，躲在1樓的角落。附近居民聽到女生的哭聲，前往查看並協助報警。

警方到場後，在2樓的客房內找到J先生，並將兩人帶回警局。女子表示，兩人用700泰銖（約台幣700元）談妥價錢準備上工，沒想到發現J先生生殖器官異於常人，甚至還有入珠珍珠與鑽石，所以才拒絕。

警方事後要求J先生進行驗毒，他尿液呈現紫色，明顯有吸食毒品，警方事後依據兩條控訴分別為吸食毒品與傷害罪，將J先生移送法辦。

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