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老婆月領12萬！30K夫辭工作「帶孩忙家務」被親友酸　妻上繳半薪...萬人讚翻

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洗碗槽,水槽,廚房,碗盤。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友結婚3年，因妻子月薪高達12萬，是他的4倍之多，所以兩人協議，由他辭掉工作在家顧孩、打理家務，老婆甚至會將一半薪水拿給他管。目前夫妻倆一切圓滿，但免不了的是，被朋友、親戚以有色眼光看待，認為一個大男人這樣真的很沒用。

「男生當家庭主夫很可恥嗎？」男網友在dcard發文提到，在結婚之前兩人就有了小寶寶，當時他薪水30K，而老婆則月領高達120K；意外的是，婚後沒多久妻子主動提議，「你要不要當家庭主夫？照顧好我們的小仙女。」

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▲桃園市張姓女子今年3月間因細故與媽媽爭吵，以手摀住3月大兒子被媽媽阻止報警。（示意圖／pixabay）

▲原po在家照顧女兒。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

那時，男網友想了整整3天，最後還是決定辭掉工作，「我曾經害怕做這個決定，老婆會有一點拿金錢壓我，原來我錯了，老婆將薪水一半歸我管，但我也沒有亂花，每個月還會剩老婆給我的一半。」

原po直言，真正的愛情除了錢以外，更多的是彼此的付出，老婆在外辛苦工作，而他負責照顧好小仙女，把家裡打理的乾淨整潔、沒有髒亂，同時也會在對方回家前，先買好飯，他還笑說，「老婆下班後，小仙女都會先跑去抱媽媽，然後說辛苦了。」

▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲夫妻倆也商量好，等女兒上小學後，先生就重返職場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

儘管這是夫妻倆的私事，但仍免不了輿論壓力，他被親朋好友看不起，還說一個男人不出去上班，很沒路用、沒出息；不過他們也已商量好，等孩子上小學後，他就重返工作崗位。

po文一出引發熱烈迴響，網友們一面倒獻上支持與祝福，「完全不可恥啊~覺得你是個很棒的先生跟爸爸」、「不會呀...我覺得這樣很棒，傳統觀念應該改變」、「他們只是嫉妒你們過的幸福而已，聽聽就好，生活是你們在過，吃瓜群眾的意見無需理會」、「夫妻兩人協調好就好啦，要一直幸福下去喔」、「完全不會，這種爸爸跟老公很偉大的」。

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▼老婆會把一半薪水拿給他管。（圖／翻攝自dcard）

▲老婆月領12萬！30K夫辭工作「在家帶孩忙家務」　妻上繳半薪...萬人讚翻。（圖／翻攝自dcard）

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