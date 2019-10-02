靠手機就能確認身分！　玉山銀首推「Mobile ID」一指搞定

▲玉山銀行率先導入Mobile ID行動身分識別，可以藉由行動電話門號，加強實名身分認證。（圖／記者趙蔡州攝）

記者紀佳妘／台北報導

玉山銀行電子支付會員已突破百萬，交易金額市占率達40%，這次為讓客戶享有更快速、便利、安全的數位服務，玉山銀最新宣布，將推出Mobile ID行動身分識別服務，提供電子支付會員在進行玉山跨境e指購時，可以藉由行動電話門號，加強實名身分認證。

玉山銀行與台灣網路認證公司TWID身分識別中心共同合作，領先推出Mobile ID行動身分識別服務，提供跨境網購註冊電子支付會員、變更會員資料或提升交易額度時，可以直接在線上輸入行動電話門號，透過電信業者確認門號持有人身分，再搭配國民身分證資料，即可完成實名認證。

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玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲表示，政府積極推動電子支付，安全且便利的身分認證是其中的關鍵，運用Mobile ID行動身分識別服務，具有行動化、免臨櫃辦理及跨業別整合等特點，是加強身分認證的重要基礎工程，也是電子支付的新里程，未來還可運用在數位金融、開放銀行等領域，預期將帶動更多創新的服務與商業模式。

此外，玉山銀行也響應政府便民政策，也是首波「開放API開發者平台」中，開放公開資料查詢的金融機構，客戶目前可以在Moneybook APP查詢玉山銀行台、外幣存款利率及匯率報價等資訊。

玉山銀行指出，目前也提供3種API應用，首先是「帳戶扣款」API可以客戶將行動錢包綁定玉山銀行帳戶，於消費時直接扣款，目前已串接街口支付、Line Pay一卡通、8591寶物交易等業者；再者是「生活繳費」API提供消費者線上繳水電、停車、電信、醫療帳單等服務；第三是「即時綁卡」API讓顧客不必等待實體卡片寄送，透過手機簡訊連結就可以在行動錢包綁定卡片開始消費，目前家樂福錢包、Pi拍錢包均採用玉山即時綁卡。