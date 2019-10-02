女房東張淑晶害員工摔死又偽簽女醫簽名　定應執行9月

▲女房東張淑晶被依多罪判刑定讞，最高法院定應執行9月確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市著名女房東張淑晶，2012年間處理永和一處漏水嚴重的房屋時，偽造昔日閨密、板橋知名眼科院長盧雪玉的簽名；2014年前派遣公司廖姓員工到套房裝潢時，但卻未提供任何防墜設備，員工不慎踩破雨遮從2樓摔死。張女最後被以3項罪名判刑定讞，最高法院2日定應執行9月，可易科罰金27萬。

張女犯下的2案中，第一件是2012年1月間，張淑晶與胞兄張振盛協議共同裝修新北市永和區中和路上，靠近捷運永安市場站旁的一戶房屋，預備出租牟利。但兩兄妹鬧翻，中止合作裝修，張淑晶對哥哥謊稱，將引進金主盧姓女醫師前來付款裝修，因此雙方要簽訂協議書。簽約當天，張淑晶又說要把協議書先帶走，讓女醫師簽名，但張女最後竟在協議書上偽造女醫師簽名。哥哥與女醫師事後提告，張女被以「偽造文書罪」判刑3月定讞、可易科罰金。

第二件則關乎人命，張女2014年3月15日上午10時許，指派公司員工廖男（57歲）與賴男，到新北市新莊區一處套房裝潢工地安裝冷氣室外機鐵架。但張淑晶未提供安全帽、安全繩等防摔設備，結果廖男腳踩雨遮施工，但因雨遮老舊，當場碎裂崩塌，廖男自2樓、頭下腳上摔落，頭部多處骨折，送醫急救3天後不治身亡。

事發後新北市勞動檢查處獲報到場檢查，勒令停工，並將張女等人移送法辦，追究刑責。但張女仍涉偷偷施工，勞檢處同年5月初再度到場檢查，發現張女擅自動工，再以違反《勞工安全衛生法》之嫌將她送辦。最後張女「業務過失致死」、「違反勞工安全衛生」等罪，分別判刑有期徒刑5月與3月定讞、均可易科罰金。

檢方針對定讞的3個罪名，聲請法院定應執行刑。高院8月間定應執行9月，得易科罰金。案經張女抗告，最高法院2日駁回抗告，張女定應執行9月，得易科罰金27萬元定讞。