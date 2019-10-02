前妻奪5孩監護權　喪心病夫「拖女屍進車廂處理」全被錄…還瞞警：忘了埋哪！

▲莎拉前夫擔心監護權被奪走竟埋屍。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

夫妻失和，最終傷害最重的都是孩子。英國日前發生一起家庭悲劇，一對夫妻在離婚後為了孩子的監護權，打官司許久，最後丈夫因為擔心監護權被判給重新獨立生活的妻子，竟在深夜將妻子謀殺並將屍體拖出屋外掩藏，直到被逮捕後，男子仍拒絕透露屍體位置，僅冷漠的告訴警方：「我處理掉了」。

根據英國《太陽報》報導，擔任計程車司機的拉康巴（Ben Lacomba）過去和46歲的妻子莎拉（Sarah Wellgreen）去年在為了離婚打官司，並且爭取5個孩子的監護權，原本因為莎拉的工作相當不穩定，所以拉康巴眼看就要得到監護權，沒想到卻在判決前，莎拉找到了一份新的工作、新的公寓可以住的下5個孩子，這讓拉康巴相當擔心最終判決結果被翻盤。

▲莎拉前夫。

據悉，原本法官判決中提到，莎拉因為仍有債務、且沒有穩定收入與工作，要獨立撫養5個孩子有些吃力，考慮在最終判決結果將監護權給拉康巴。就在最後一次開庭時，莎拉提出自己已有穩定工作並且找到新的房子，希望可以得到監護權。拉康巴情急之下，竟在半夜闖進莎拉住處，將她謀殺之後，拖到戶外掩藏，而「拖屍」的過程也全程被鄰居的監視器拍下。

警方在逮捕拉康巴後，他僅表示，因為擔心監護權被莎拉搶走，所以才痛下毒手，但至於莎拉的屍體位置，拉康巴僅回「我已經處理完」。這讓警方相當頭痛，因為沒有確切的掩藏位置，至今都無法找到。法官對於拉康巴拒絕透露犯案細節，甚至說詞反覆感到相當困擾，預計將從附近鄰居的口中開始得知更多細節。



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