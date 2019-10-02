　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前妻奪5孩監護權　喪心病夫「拖女屍進車廂處理」全被錄…還瞞警：忘了埋哪！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲莎拉前夫擔心監護權被奪走，竟埋屍。（圖／翻攝自推特）

▲莎拉前夫擔心監護權被奪走竟埋屍。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

夫妻失和，最終傷害最重的都是孩子。英國日前發生一起家庭悲劇，一對夫妻在離婚後為了孩子的監護權，打官司許久，最後丈夫因為擔心監護權被判給重新獨立生活的妻子，竟在深夜將妻子謀殺並將屍體拖出屋外掩藏，直到被逮捕後，男子仍拒絕透露屍體位置，僅冷漠的告訴警方：「我處理掉了」。

根據英國《太陽報》報導，擔任計程車司機的拉康巴（Ben Lacomba）過去和46歲的妻子莎拉（Sarah Wellgreen）去年在為了離婚打官司，並且爭取5個孩子的監護權，原本因為莎拉的工作相當不穩定，所以拉康巴眼看就要得到監護權，沒想到卻在判決前，莎拉找到了一份新的工作、新的公寓可以住的下5個孩子，這讓拉康巴相當擔心最終判決結果被翻盤。

莎拉前夫。（圖／翻攝自推特）

▲莎拉前夫。

據悉，原本法官判決中提到，莎拉因為仍有債務、且沒有穩定收入與工作，要獨立撫養5個孩子有些吃力，考慮在最終判決結果將監護權給拉康巴。就在最後一次開庭時，莎拉提出自己已有穩定工作並且找到新的房子，希望可以得到監護權。拉康巴情急之下，竟在半夜闖進莎拉住處，將她謀殺之後，拖到戶外掩藏，而「拖屍」的過程也全程被鄰居的監視器拍下。

警方在逮捕拉康巴後，他僅表示，因為擔心監護權被莎拉搶走，所以才痛下毒手，但至於莎拉的屍體位置，拉康巴僅回「我已經處理完」。這讓警方相當頭痛，因為沒有確切的掩藏位置，至今都無法找到。法官對於拉康巴拒絕透露犯案細節，甚至說詞反覆感到相當困擾，預計將從附近鄰居的口中開始得知更多細節。
 

►►年終這樣打算最划算

ET快訊
9款App騙你下載！試用後刪除也沒用　竟收3100元帳單
700台幣戰整晚！泰站壁妹被「巨大鑽石入珠龍根」嚇奪門
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他「殺妻、2繼子再性侵女兒」　被判注射死刑…執行後竟直播感受到斷氣！

他鑽巨型熱軋機維修　接班同事「按下開關」當場壓成圓盤扁狀肉餅！

700台幣戰整晚！泰站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大鑽石入珠龍根」嚇奪門

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」屎尿覆蓋　爛夫驚人筆錄：她自己要在那等死！

老公長年精神折磨　她半夜崩潰「拿斧頭剁頭洩憤」下體扔窗外…家犬一口咬碎！

2019年地表最強護照排名　「紅色護照」打敗歐美…190免簽國爽玩地球一圈！

肥臉哥美術館強抱6歲男童　當老媽面「從10樓往下摔」脊椎頭骨折成3半…

袋鼠變寵物罐罐　澳洲今年預計獵殺1.4萬隻送進加工廠

恐怖巧合！22歲女子被野牛撞飛450cm高空...男友3個月前也在同地遭殃

英國2日提案「最終版」退歐協議！　強生：歐盟不理就硬脫歐

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

袋鼠變寵物罐罐　澳洲今年預計獵殺1.4萬隻送進加工廠

恐怖巧合！22歲女子被野牛撞飛450cm高空...男友3個月前也在同地遭殃

英國2日提案「最終版」退歐協議！　強生：歐盟不理就硬脫歐

前妻奪5孩監護權　喪心病夫「拖女屍進車廂處理」全被錄…還瞞警：忘了埋哪！

全世界唯二！另一座「南方澳跨港大橋」地點曝光：已持續使用27年

川普怒批「這是政變」！眾院大動作彈劾調查　蓬佩奧開轟：根本霸凌

男醫檢師偷拍女同事更衣！　準新娘敵不過陰影「婚前3個月跳樓亡」

700台幣戰整晚！泰站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大鑽石入珠龍根」嚇奪門

建議「開槍射腿」逼移民走慢點！　紐時：川普狂找極端方法擋美墨邊境

強生「四年雙邊界」最終脫歐計畫曝！　英媒：北愛歐盟2025前維持特殊關係

比特犬搭車累倒打瞌睡　乘客拍下「暖心一幕」萬人讚爆！

袋鼠變寵物罐罐　澳洲今年預計獵殺1.4萬隻送進加工廠

大帝表態不會再說垃圾話　恩比德反省「無止境互相攻擊太傷人」

老婆意外慘死路中…2夫「先後出現」奪261萬賠償金　法官頭疼「都合法」！

南方澳大橋靠海易腐蝕「4年才體檢」　學者：應1年檢查1次

Pokémon GO新北大都會公園開跑　日遣360員警力護交通

快訊／35噸怪獸玩命關頭　一個move ！10幾根逾20米H鋼甩落車道　

亞錦賽／球團沒放12強　鄧愷威感謝王建民肯定

環球購物中心周慶消費1千回饋360元　用手機3步驟簡單賺

《如懿傳》童瑤結婚了！義大利秘嫁「大17歲哈佛CEO」

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

台女簽證出包遭英強制離境　萬人..

不讓他上頭等艙廁所　男害飛機迫..

站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大..

「華城連環殺人案」兇手認罪了！

2019年地表最強護照　「紅色..

發現惰性氣體　化學家拉姆齊16..

港警實彈開槍　英外相：不符比例

和孕妻是同父異母姐弟　準爸爸心..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

川普通烏門　45％美國人支持彈..

家中被搶劫！15歲哥保護妹妹身..

美製造業活動疲軟　道瓊狂洩34..

肥臉哥強抱6歲男童　當老媽面「..

2麵+魚1.5萬！日女遊羅馬遭..

更多熱門

相關新聞

人妻廚房內「前後壞壞」！綠帽夫一見監視畫面崩潰...

新北市三重警分局一名陳姓巡佐，2018年間與美髮店張姓老闆娘發生婚外情，張女丈夫察覺怪異，透過手機查看住處監視器畫面，驚見陳男、張女2人在廚房以「女前男後」站姿，疑似進行性行為，隨後通報兒子、媳婦一起逮人。事後，陳男承諾賠償50萬元和解，但卻未履行，因此張女丈夫憤而提告，求償100萬元。新北地院審理後，判他應賠償50萬元，另陳男妻子後來發現此事，亦向張女求償，法官判張女侵犯對方配偶權，判賠30萬元。

大白天闖空門...黑衣男戴半透明手套潛入行竊

他「殺妻、2繼子再性侵女兒」執行死刑竟開口直播

警察機器動得厲害！撕毀儂牆字條查緝關鍵曝

他下巴長瘤「想靠禱告痊癒」　2年後變死老鼠腫瘤

關鍵字：

計程車司機殺妻恐怖監視器

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」

妻月領12萬！30K夫辭職「帶孩忙家務」

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

福原愛大姑遭爆私下行徑！日網幻滅：根本怪獸

幼兒園離職員工爆：魯肉飯只有油

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面