好天氣到周五！北東周末再變天「連雨4天」　下雨熱區出爐

▲東北風影響，北東周六起變天，其中東北部雨勢會較大。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

好天氣到周五！氣象局指出，今（2）日到周五，各地天氣多雲到晴，高溫會有32-33度，但周六開始，在東北風影響下，北東又要變天，轉為有短暫陣雨天氣，其中以東北部雨勢較大。氣象專家吳德榮則指出，周五前白天微熱，甚至有「秋老虎」的感覺，另外，歐、美模式模擬顯示，下周二、三關島附近又有熱帶擾動發展，需持續觀察。

氣象預報員李孟軒表示，今天（2日）到周五，各地天氣都是多雲到晴為主，高溫約32-33度，降雨僅在東半部山區、午後西半部山區。另外，明（3日）清晨，南部沿海會有短暫陣雨，南部地區留意午後陣雨。

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不過，周六開始至下周二（5日至8日），受到東北風影響又要變天，北部、東半部及恆春半島會有短暫陣雨，其中東北部降雨較大，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲周六至下周二，北部、東半部及恆春半島會有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄則分析，最新（1日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五（2至4日）各地偏乾，為晴時多雲、「秋高氣爽」的天氣；白天微熱、紫外線強，甚至有「秋老虎」的感覺，要注意防曬。午後山區有零星降雨的機率。

周六（5日）東半部水氣漸增，東半部及北部有局部短暫雨的機率；西半部仍為晴時多雲，午後中南部山區有零星降雨。周日、下周一（6、7日）東北風影響，北部、東北有局部短暫雨，氣溫略降，花東亦有局部短暫雨。

至於米塔颱風動態，目前已減弱為「輕颱」，受西風帶影響，向東北加速；衛星雲圖顯示，厚實雲層偏在低層環流東側及北側，代表「變性過程」正在進行中；明（3）日侵襲韓國時仍為「輕颱」，周六抵達日本北部時，則已變性為「溫帶氣旋」，但仍伴隨有風有雨的天氣；若有相關行程，應注意其動態。

另外，吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式模擬也顯示，下周二、三（8、9日）前後，關島附近有「熱帶擾動」發展的跡象，需持續觀察。