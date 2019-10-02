普悠瑪案首開庭！尤振仲3被告到庭　檢察官江貞諭：證據經得起檢驗

▲普悠瑪案蒞庭主任檢察官江貞表示，檢方所提證據都經得起檢驗！（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華、孫于珊／宜蘭報導

2018年10月21日發生台鐵普悠瑪列車翻覆事故，宜蘭地方法院2日首開庭，司機尤振仲、台鐵綜合調度所長吳榮欽、台鐵前機務處副處長柳燦煌等3名被告早上9點前陸續到庭，普悠瑪案蒞庭主任檢察官江貞諭受訪表示，檢方所提證據都經得起檢驗！

當時普悠瑪意外共造成18人死、上百人傷，司機尤振仲被記1大過2小過，交通部也加重3名台鐵前局長懲處。案發至今快1年，宜蘭地檢署依過失致死、過失傷害等罪嫌起訴尤振仲、吳榮欽及柳燦煌3人。

▲台鐵6432次普悠瑪號在蘇澳新馬車站出軌翻覆，不幸釀18人罹難、上百人傷。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭地院2日首開庭，除3名被告外，另傳喚51名傷者到庭，並訂於9月30日（因颱風取消）、10月2及3日，共3天舉行準備程序庭，被告3人必須都要到庭。

由於尤振仲日前開記者會指控台鐵、宜蘭地檢署蒐證不力，對此江貞諭開庭前表示，會接受證據一一被檢視，相信法官提出的證據都可以經過大家認可，且這都是可受公評的事項。而今天重點是「準備程序，闡述起訴要旨」，所以出證部分可能不會提到。

▲台鐵司機尤振仲開庭前曾開記者會指控台鐵、宜蘭地檢署蒐證不力，一度崩潰痛哭。（圖／記者林敬旻攝）

▲負責普悠瑪列車採購的台鐵前機務處長柳燦到庭。（圖／記者羅志華攝，下同）

▼台鐵綜合調度所長吳榮欽到庭。





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