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特斯拉在上海註冊「建築公司」　馬斯克布局助在華建廠

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▲特斯拉上海工廠電力配套9月底前完工。（圖／中新社）

▲特斯拉上海工廠電力配套9月底前完工。（圖／中新社）

記者陳政錄／綜合報導

特斯拉上海臨港3號「超級工廠」歷經9個月火速完工試產後，根據中國國家企業訊息公示是統顯示，特斯拉近日還在上海全資註冊了一家建築公司，被認為蘊含特斯拉繼續推進在華建廠的最新跡象，也替其在上海臨港工廠的第二、三階段建設計畫打下基礎。

文件顯示，該由特斯拉在上海註冊的全資建築公司，註冊資本 100 萬美元，營業範圍包括建築設計、建築和建築材料等，法定代表人為特斯拉大中國區負責人朱曉彤。

▲特斯拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉進軍大陸市場野心強烈。（圖／達志影像／美聯社）

儘管特斯拉仍未就該公司成立作出回應，但近期外電才頻頻傳出，已完工的特斯拉臨港3號「超級工廠」，生產出第一輛完整的Model 3白車身，並擬於10月14日起全面投產，在2019年底前，達成每周量產3000輛電動車的目標。

從去年5月特斯拉（上海）有限公司成立、10月取得臨港裝備產業區的工業用地以來，今年1月特斯拉超級工廠一期宣布開工建設，並陸續展開員工招聘。今年9月，第一期工廠完工，Model 3測試車被生產出場。

按照規劃，特斯拉上海工廠預計初期年產量達25萬輛，集研發、製造、銷售等功能於一體，預計在2至3年建設完工後，達成每年量產50萬輛電動車。

有業內人士分析，作為大陸開放外資車企在華獨資設廠後，首個指標性美國投資者，以及其首座上海工廠，進一步全資設立建築公司，有助於確保工廠質量、保證電動車量產過程順利，且在中美貿易爭端的背景下，馬斯克的種種舉動，也揭示特斯拉在大陸設廠、擴大製造的決心。

▼2019世界人工智能大會日前在上海舉辦，馬斯克出席與阿里巴巴集團創辦人馬雲對話。（圖／擷取自2019年世界人工智能大會訊號）

▲▼2019世界人工智能大會在上海，馬雲對話馬斯克。（圖／擷取自2019年世界人工智能大會訊號）

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