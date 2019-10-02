便當不是永遠只有排骨＆雞腿　好屏便當6款便當挑戰你的味蕾

▲屏東縣政府與未来式、日本JR東日本鐵路便當合作，運用屏東在地食材製作6款「好屏幸福便當」，在台糖縣民公園『設計賣店』限量販售。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與未来式、日本JR東日本鐵路便當合作，運用屏東在地食材製作6款「好屏幸福便當」，及2種屏東口味限定鐵路便當，於10月5日至20日在主展區台糖縣民公園『設計賣店』限量販售。

請繼續往下閱讀...

▲▼屏東食材製作便當。

縣長潘孟安、未來市共同創辦人汪麗琴、JR東日本台灣事業開發石黑陽一董事長、福華大飯店集團廖秀梅執行長2日在記者會上，共同推薦專為台灣設計展所推出的限定便當及五星級甜點、屏東在地咖啡。

潘孟安表示，屏東是農業大縣，有豐富的蔬果農漁物產以及冠軍產業，在這次的台灣設計展透過「食」來呈現屏東富饒的風土滋味，特別邀請台北華山未来式研發好屏便當，｢讓來到屏東的遊客都能嚐到在地新鮮的好物好食，同時也推廣到北部」。

汪麗琴指出，便當不是永遠只有排骨和雞腿，還有太多厲害的東西，像是屏東歸來牛蒡、滿州雨來菇、瑪家紅藜等，每道菜都經主廚精心料理，每道菜都是一種滋味。為了充份展現屏東農產的豐富滋味，設計展加碼推出包含兩種沙拉便當在內的六式組合，大家可以上網預訂、確保取件。

好屏便當有棒棒豬、搖滾雞、非常素、歡喜素、蔬藜愛6款便當，葷素可選，每款售價150元，當日新鮮製作、限量供應，另JR東日本鐵路便當2款分別為280元、350元，滿足每一位懂吃的饕客，品嚐食物初味。好屏便當線上訂購連結https://forms.gle/wShwntcX772peQmC9。