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肥臉哥美術館強抱6歲男童　當老媽面「從10樓往下摔」脊椎頭骨折成3半…

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▲6歲小男孩在美術館突然被怪男子從10樓怒摔下。（圖／翻攝自推特）

▲6歲小男孩在美術館突然被怪男子從10樓怒摔下。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國知名美術館「泰特現代美術館」（Tate Modern）日前發生一起館內恐怖摔童意外。一名18歲的男子在博物館內，突然對一名法國女子突襲，並且用力搶奪她抱在手上的6歲小男童，接著從10樓高的陽台用力往下摔，當場嚇壞所有參觀者。小男孩被緊急送醫後，仍在加護病房搶救，目前無法說話、移動、飲食，讓家人相當難過。

根據英國《每日郵報》報導，6歲的法國小男孩當時與家人到英國倫敦旅遊參觀泰特美術館，當時小男孩的母親將兒子抱在手上，而18歲的布拉維（Jonty Bravery）突然衝向婦人，強行搶走小男孩，在眾人一陣慌亂尖叫下，竟從10樓高的地方將小男孩用力往下丟。

▲6歲小男孩在美術館突然被怪男子從10樓怒摔下。（圖／翻攝自推特）

▲摔男童的18歲怪男。

小男孩墜樓後發出巨大聲響，立刻引起其他參觀者圍觀，所有人發現是一名小孩墜樓，驚嚇的立刻報警，並且抓住布拉維。警方到場後，緊急將小男孩送醫，幸運的是小男孩經過急救插管維持生命跡象，但醫療團隊表示，男童目前脊椎、腿、手臂都有骨折成2、3段、大腦出血，還在持續觀察。

男童的父母也表示，兒子現在已經不知道如何說話、正常進食、移動身體，現在我們很努力想要訓練他的舌頭、右手臂、手指，他很勇敢，也都會用微笑來回應大家。

目前這家人的親友在募款平台「GoFundMe」上寫下小男童的遭遇，希望好心的網友可以投入支援，幾天過去立刻募資超過8萬英鎊（約台幣40萬）。法官表示，布拉維將被移送少年監獄，等待調查結果出爐就將給予最終審判結果。

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