雲端最前線／藍綠對決！蔡英文43.9% 領先韓國瑜的33.2%

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2020總統大選即將進入百日倒數階段，郭台銘已經確定不參選，但韓國瑜的選情仍處於低迷狀態，外界普遍認為唯一能挽救韓國瑜選情只剩下「副手牌」，然而根據《ETtoday新聞雲》最新的民調，在蔡英文、韓國瑜2人對戰方面，蔡英文仍舊以43.9%支持度領先韓國瑜的33.2%。調查結果也發現，不管是「韓張配」、「韓周配」、「韓朱配」，在面對「蔡賴配」的支持度差距仍有8.7%。顯示任何「副手牌」都無法成為韓國瑜頹弱選情的特效藥。《雲端最前線》2日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、嘉義市議員戴寧、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統蔡英文、高雄市長韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

高雄市長韓國瑜的民調持續低迷，即使「韓朱配」，還是落後蔡英文總統約10％，如果是沒有副手的對決，韓國瑜落後更多，超過一成。就有資深媒體人指出，韓國瑜民調直探「死亡線」，國民黨10月將湧現「難民潮」。而在民進黨方面，在「斷交事件」、「論文疑雲」與「私菸案」等衝擊下，蔡英文的選情是否仍然穩定？民進黨內呼聲不斷的「蔡賴配」能否為蔡英文選情注入一劑強心針？

▼ET民調，蔡英文、韓國瑜2人對戰支持度趨勢。

另外，值得注意的是，在「郭柯王」三結義破局後，前立法院長王金平原本亟欲拉攏親民黨參選總統，但現在機會似乎越來越渺茫！親民黨內反對前立法院長王金平的聲浪非常強大，因此，最後由宋楚瑜親自參選的機率將越來越高。反對派認為，親民黨能在2016選戰贏得漂亮，關鍵是母雞效應，只有宋楚瑜再度出馬才能帶動立委選情，否則親民黨選情將不樂觀。對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪時表示，現在郭台銘沒有黨籍束縛了，不排斥跟親民黨主席宋楚瑜聊一聊。被視為拉攏第三勢力。《雲端最前線》2日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、嘉義市議員戴寧、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。